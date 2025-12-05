El Gobierno valenciano incorpora una dirección general de Atención a las víctimas y afectados de la dana

El pleno del Consell se ha vuelto a reunir este viernes para aprobar los nombramientos y ceses necesarios para perfilar la nueva estructura diseñada por el presidente Juanfran Pérez Llorca.

Entres la principales novedades destaca la creación de una dirección general de Atención a las víctimas y afectados de la dana, al frente de la cual estará la hasta ahora jefa del servicio de salud mental de la Conselleria de Sanidad, Amparo Clemente. Este nombramiento es un gesto más del presidente hacia las víctimas, pues se trata de una de las demandas realizadas por las asociaciones de víctimas y afectados, que piden mayor atención en salud mental.

Los cambios, ha explicado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, son "comedidos, ajustados y dimensionados" a lo que necesitan las víctimas y los valencianos. Así mismo, ha remarcado que incluso aumentando el número de direcciones generales o secretarias autonómicas para atender a la situación excepcional que vive la Comunitat Valenciana, la estructura será menor que la que se heredó del Gobierno del Botànic.

(Seguirá ampliación)