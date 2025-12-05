El presidente valenciano Pérez Llorca habló un minuto con Mazón y nueve segundos con Pradas el 29-O

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca ha facilitado al juzgado de Instrucción de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la dana del 29 de octubre el listado de las llamadas que cruzó con el expresidente Mazón, y con la exconsellera de Emergencia, Salomé Pradas ese fatídico día.

El listado facilitado por el Ayuntamiento de Finestrat del que Llorca era alcalde en ese momento, muestra solamente las llamadas que efectuó Pérez Llorca, no así las que recibió al no tener dicha administración municipal contratado el servicio de identificación de las llamadas entrantes.

Así, Llorca llamó al expresidente Mazón a las 18.57 y hablaron durante un minuto y seis segundos. En la misma franja horaria hay otra llamada que dura 18 segundo por lo que dicha llamada se debió cortar o saltó el contestador. A las 18.59, Pérez Llorca llamó a Salomé Pradas y la conversación dura solo nueve segundos.

El listado de llamadas de Llorca coincidiría con lo que éste declaró ante la jueza cuando se refirió a que Pradas le dijo que estaba muy ocupada.

Tal y como informó LA RAZÓN el pasado día 21 de noviembre, Llorca declaró que llamó "para pedir información", y lo hizo también con el presidente de la Generalitat, cree que después de ver algunas imágenes de Utiel en la televisión. El candidato a suceder a Mazón explicó que estaba en Vila Joiosa por una cuestión médica y que debió ser por la tarde cuando llamó a Pradas y a Mazón. También dijo que, como alcalde, tiene más sensibilidad por esas cosas. Mazón le dijo que había problemas en La Ribera, y que entonces Llorca llamó a alcaldes del PP de esa zona. La conversación con Mazón fue a las 18.57 "y fue muy rápida".

Llorca negó entonces que Mazón le pidiera que coordinara nada, y que llamar a los alcaldes era una deferencia como dirigente del partido. También dijo que notó a Mazón serio y que Pradas estaba muy ocupada, pero que en ese momento no sabía que estaba al frente de la emergencia porque no conocía la Ley de Emergencia.

Al hilo de su declaración, la jueza comentó al testigo que por la lista de llamadas de Pradas, parece que la exconsellera empezó a llamar al entorno más cercano a Mazón al no poder comunicar con éste. Y le recordó que en el móvil de Pradas el testigo aparece como Juanfran Mazón. Pérez Llorca explicó que "a Pradas se la presentó Mazón y que la considera una compañera de partido con la que tiene una relación cordial, al igual que con Argüeso".