Alicante cuenta con 155 millones más al liberar el Gobierno central el remanente de tesorería

“El Ayuntamiento de Alicante solo dispondrá de 5.641.759,89 euros, correspondientes al superávit de la liquidación del año 2024, según el Real Decreto Ley 15/2025 del 2 de diciembre publicado el pasado miércoles, y no de los 155 millones de euros que de forma inexplicable e irresponsable la oposición anunció ayer”, ha afirmado con contundencia la concejal de Hacienda, Nayma Beldjilali.

Con estas palabras y con esta claridad se ha pronunciado la concejal Beldjilali una vez estudiado con los técnicos municipales los condicionantes asociados a dicho real decreto. Beldjilali ya avisó ayer de que “como todas las cosas que vienen del Ejecutivo de Sánchez, hay que ponerlas en cuarentena, por lo que habría que estudiar la letra pequeña”. Y “ya lo decíamos ayer que letra pequeña claro que tiene, y que este decreto puede generar confusión y un patinazo en la interpretación como así ha sido, pero lo último que podríamos pensar es que llevara al desconcierto a los representantes de su propio Partido Socialista, que ya sabemos que no se enteran con su portavoz Ana Barceló a la cabeza, y a los concejales de dos partidos que sostienen el gobierno Frankenstein de Sánchez, Compromís e IU, que se han hecho un lío considerable”.

“El decreto lo dice muy claro -explica Beldjilali- cuando en la disposición adicional sexta de la ley orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera señala que: Las Corporaciones Locales deberán destinar en primer lugar el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior”. La edil de Hacienda afirma también que “será entonces una vez cumplido lo previsto cuando el saldo disponible se podrá destinar a financiar inversiones financieramente sostenibles”.

Es decir, “y por aclarárselo a los concejales de la izquierda que han corrido a hacer tantas afirmaciones sin pies ni cabeza, que de esos aproximadamente y eximios 5,6 millones de euros del superávit del 2024, una vez descontados los pagos a proveedores y amortización de deuda, entonces, lo poco que quede se podrá destinar a inversiones financieramente sostenibles”. “Esta es la verdadera situación y esto es lo que ha aprobado el Gobierno y no los 155 millones de euros que falsamente se han dicho. Una auténtica falsedad y barbaridad, como tantas a las que nos tienen acostumbrados”, ha apostillado Beldjilali.

El decreto lo que establece es que los ayuntamientos podrán gastarse la cifra más baja entre remanente y el superávit de 2024. Habrá que ver cuántos ayuntamientos tienen más superávit que remanentes, porque se prioriza al de menor cuantía. “Estamos hablando solamente del superávit y ese depende de como hayan hecho sus cálculos los ayuntamientos, y aquellos que hayan tenido más desfase en el superávit podrán utilizar más fondos”, ha añadido.

“Si la norma permitiera elegir entre gastar remanente o superávit entonces sí que nos podríamos gastar los 155 millones, pero como viene con letra pequeña, como ya dijimos ayer, solo podemos hacer uso del superávit que son cinco millones escasos, y además, primero hay que destinarlo al pago de Operaciones Pendientes de Aplicación (OPA), que son pagos a proveedores, y al final lo que han generado no es más que humo en el que se ha perdido la oposición”.

Beldjilali ve “lamentable que el PSOE haya decidido irse de Puente al anunciar que no van a presentar enmiendas parciales y que hayan dicho que van a contemplar los supuestos 155 millones de euros del remanente que el supuesto Gobierno de Sánchez permitiría gastar a Alicante con una enmienda a la totalidad”. “Ya les digo que si quieren se pueden ahorrar el trabajo porque en ningún momento eso está contemplado por el Real Decreto publicado en el BOE, y ese trabajo que no van a hacer pueden aprovecharlo para estudiar las resoluciones que hace su propio Gobierno y de paso ser más serios”, ha concluido.