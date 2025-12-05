La temporada de la alcachofa en la Vega Baja (Alicante) arranca con un diez por ciento más de superficie cultivada

La comarca alicantina de la Vega Baja ha inaugurado este viernes la temporada de alcachofas con 200 hectáreas plantadas más, lo que supone un crecimiento del 10 por ciento de la superficie de cultivo.

Lo ha anunciado el presidente de la Asociación de la Alcachofa de la Vega Baja, Antonio Ángel Hurtado, durante el corte oficial de la temporada de la alcachofa, celebrado en el municipio de Daya Nueva y que ha corrido a cargo de Antonio Galindo, que durante una década ha presidido la Asociación Alcachofa de España.

Un acto que ha contado también con el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; la directora general del Agua y Desarrollo Rural, Sabina Galindo, y el alcalde de Daya Nueva, Pablo García, junto a numerosos representantes institucionales y del tejido socioeconómico de la comarca.

Hurtado ha avanzado que la nueva campaña comienza con “buenas perspectivas en términos de calidad, demanda y crecimiento del cultivo”.

“En apenas diez años -ha dicho- se han incorporado un millar de hectáreas, hemos pasado de las 1.562 registradas en la Vega Baja del Segura en el año 2015 a las 2.500 hectáreas de la campaña 2025/2026”.

Un crecimiento que, en palabras del presidente de la marca de la alcachofa de la Vega Baja, “habla de un cultivo rentable, de agricultores que creen en el mismo y del trabajo colectivo" que han "hecho para situar a la joya de la huerta en el lugar que se merece”.

La Vega Baja se consolida como principal zona productora de la Comunitat Valenciana y segunda de España, solo por detrás de Murcia. Son los principales exportadores del país, con casi el 50 por ciento de las alcachofas nacionales destinadas al exterior.

Los principales destinos son Francia, Italia, Reino Unido y Europa Central, además de la presencia mundial a través de la industria conservera.

La campaña genera en la Vega Baja alrededor de 5.000 empleos directos, a los que se suman 1.000 puestos en la industria conservera y entre 1.000 y 1.500 empleos indirectos, lo que refuerza el papel estratégico del cultivo en el tejido socioeconómico del territorio.