González Pons asegura que Feijóo pedirá la abstención para que el Gobierno no esté condicionado por partidos minoritarios

El cabeza de lista por Valencia del PP a las elecciones generales, Esteban González Pons, ha asegurado que el único objetivo del PP es conformar un gobierno en solitario para que España no vuelva a estar condicionada por partidos minoritarios. "Las dos opciones tras las elecciones del 23 de julio son un gobierno del PP con mayor o menor fuerza parlamentaria o la reedición del gobierno Frankenstein del PSOE y Sumar apoyado en partidos que complican la gobernabilidad".

Así lo ha defendido este viernes González Pons en el debate organizado por la Cadena Ser y El País en el que han participado los candidatos por Valencia del PSOE, Diana Morant, de Vox, Carlos Flores y de Compromís Sumar, Águeda Micó.

El debate ha sido especialmente tenso por las acusaciones que ha vertido Flores sobre el ex ministro de Fomento y número dos por Valencia del PSOE, José Luis Ábalos. El de Vox ha instado a Morant, que ha afirmado en su primera intervención que no iba a dirigirse a Flores porque está condenado por violencia machista. "Daría mucho juego debatiendo sobre mujeres y feminismo", y ha apuntado a la supuesta "oscura doble vida" que, según ha afirmado, llevaría el ministro "cuando fue cesado por Sánchez".

Ha tenido que ser González Pons el que saliese a defender al socialista de "esta insidia". "Diana, creo que te equivocas no respondiendo a Carlos. Voy a responder por ti. Creo que has hecho muy mal, no puedes lanzar una insidia así a una persona que no se puede defender. Te censuro esa declaración que has hecho sobre José Luis Ábalos a la espera que te responda Diana Morant".

(Seguirá ampliación)