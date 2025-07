Jorge Rodríguez es escéptico con su campaña de rebaja del listón electoral y no supedita el pacto de la Diputación a su logro

Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y líder de Ens Uneix, uno de los partidos que conforman la plataforma Unió Municipalista , se ha mostrado hoy escéptico con que prospere su propia campaña de rebaja del listón electoral al tres por ciento en circunscripción provincial mediante la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular, cuya recogida de firmas ha comenzado esta mañana.

Rodríguez ha explicado que pretende que la voz de los pueblos y ciudades llegue a Les Corts Valencianes, "donde están más preocupados por echarse las culpas unos a otros para ver quien saca una mayor rentabilidad política de la situación, más que de atender necesidades perentorias de la ciudadanía. Y eso nos refuerza más en esa vocación de poder llegar a Les Corts".

Rodríguez ha reconocido "que soy muy escéptico" con que el PP acepte esta iniciativa pese a estar gobernando juntos en la Diputación de Valencia. "Al menos esta vez no han dicho que no directamente, han dicho que se lo tienen que pensar".

El alcalde de Ontinyent ha hecho hincapié en que "nosotros somos gente razonable" y ha explicado que "esta propuesta es de máximos, pero también estamos dispuestos a que haya otro tipo de propuesta y a valorarlas" y ha recalcado que "por lo menos están dispuestos a hablar, ya que hoy por hoy, sentarse en la misma mesa ya es una heroicidad". Ha admitido que cualquier escenario sería un avance, tanto el cambiar el elemento de circunscripción que no fuera el ámbito de la Comunitat sino de las provincias, y por otro lado que se baje la barrera del conjunto de la Comunitat también sería un avance".

Respecto al apoyo del PSPV y Compromís, Rodríguez entienden que "han de aprobar esta propuesta porque es la misma que ellos llevaron a las Cortes cuando estaba pactada con Ciudadanos aunque luego a última hora no se votó".

En cualquier caso, el pacto en la Diputación de Valencia con el PP no peligra si no se saca adelante esta propuesta: "no es una línea roja, esto no es como 'si no nos enfadamos', somos gente razonable y somos conscientes de que tenemos el peso que tenemos: una cosa es que en la Diputación tengas un voto clave, pero en la Generalitat no tenemos ni representación en Les Corts".

Y en este sentido, ha dicho que el PSOE le ha hecho un gran favor al PP "porque si antes decíamos que uno de los problemas para hablar con el PSOE era que Rebeca Torró era portavoz, pues imagínese ahora que es secretaria de Organización del PSOE", ha concluido Rodríguez.

Por su parte, David García, presidente de Unió Municipalista y alcalde de Nules, ha explicado que desde hoy comienza la recogida de firmas con el propósito de recoger 10.000 firmas en ocho meses, "aunque esperamos poder presentarlas en septiembre y que sean más de diez mil". García ha explicado que es una "anomalía democrática" que solo la Comunitat Valenciana junto a Extremadura siga exigiendo un cinco por ciento de representación en la circunscripción autonómica para tener representación parlamentaria".

El alcalde de Nules ha confiado en que sea este año cuando se debata en el Parlamento esta iniciativa, aunque "nosotros no tenemos diputados en Les Corts para conseguir que este cambio se produzca, pero nos esforzaremos en convencer a los grupos para que se dé esas dos terceras partes en Les Corts".

García ha dicho que "Unión Municipalista tiene arraigo en esta tierra y esta es una de las muchas propuestas que vamos a presentar".

La vicepresidenta de la Diputación de Valencia por Ens Uneix, Natalia Enguix, ha explicado que en el próximo pleno de la Diputación se presentará una moción para rebajar el listón electoral, y ha explicado que han mantenido contactos políticos con el PP y el PSPV y que "hemos demostrado que llevamos dos años gobernando la Diputación de Valencia y ahí demostramos nuestra valía y nuestra capacidad de gestión". Enguix considera que "esto no es una imposición, es una oportunidad para que partidos como el nuestro entren en Les Corts Valencianes porque no es lo mismo gobernar con Vox en la Generalitat que gobernar con Ens Uneix en la Diputación de Valencia". Ha destacado que "estamos manteniendo políticas que si no estuviéramos nosotros no existirían como es igualdad, memoria democrática, promoción del uso del valenciano... y en ese sentido tenemos una buena relación con el PP y estamos gestionando de la mano la Diputación de Valencia".

Y ha concluido que "queremos exportar el modelo de éxito de las tres mayorías absolutas de Jorge Rodríguez en Ontinyent".