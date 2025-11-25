Joan Ribó declara en Nochebuena como imputado por la piscina ilegal de 1,2 millones

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid cita por tercera vez a Joan Ribó como investigado por la construcción de una piscina de 1,2 millones de euros.

El que fuera alcalde de la capital valenciana tendrá que prestar declaración el próximo 24 de diciembre, día de Nochebuena, a partir de 10:00 horas, junto a la arquitecta municipal.

El histórico dirigente de Compromís está imputado como presunto responsable en la construcción de una piscina municipal por parte del Ayuntamiento de Alboraya en un suelo que pertenece al término municipal de Valencia.

El consistorio de la primera de las localidades no llegó nunca obtener los prescriptivos permisos municipales para llevar a cabo la instalación de la piscina en un suelo protegido al máximo nivel por haber sido una huerta.

Según uno de los denunciantes, la Asociación en Defensa del Estado de Derecho y Lucha contra la Corrupción, a la que representa el letrado Víctor Soriano, el entonces regidor valenciano en ningún momento tomó alguna medida para evitar la construcción supuestamente irregular, ni ordenó, posteriormente, su demolición.

Es la tercera vez que es convocado a acudir a la Ciudad de Justicia, después de que lograse eludir su cita en previas ocasiones, alegando que no se le había notificado en ningún momento la citación en persona.