Trágica muerte de una agente medioambiental tras caer de una cala en Teulada-Moraira (Alicante)

Una agente medioambiental ha fallecido al mediodía de este miércoles al precipitarse desde una altura de entre 40 y 50 metros en la cala del Pessebret, en el término de Teulada-Moraira (Alicante).

Según el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación Provincial, el accidente ha ocurrido a las 11.29 horas cuando en la zona se hallaba la víctima mortal en compañía de otro agente medioambiental y ambos descendían en rappel por la pared vertical del Morro de la referida cala del Pessebret por unos trabajos en altura.

Los efectivos del Grupo de Emergencias y Rescate del Consorcio no pudieron llegar al lugar del accidente en helicóptero por el intenso viento por lo que tuvieron que desplazarse a pie hasta el cuerpo de la fallecida y hasta donde se encontraba el otro agente medioambiental, para ponerlo a salvo.

El cuerpo sin vida de la mujer quedó en custodia en tanto que llegaba la Guardia Civil, mientras que se acompañó al otro agente, que salió ileso.

En la red social X, la Generalitat Valenciana ha lamentado "profundamente el fallecimiento de Cristina, la agente medioambiental que hoy ha perdido la vida mientras desempeñaba su labor", tras lo cual se ha trasladado "todo nuestro afecto, apoyo y pesar a su familia, compañeros y seres queridos".