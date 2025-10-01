La agencia Moody’s devuelve a la Generalitat al grado de inversión al elevar su calificación crediticia

La agencia internacional Moody’s ha elevado la calificación crediticia a largo plazo de la Generalitat a Baa3 desde Ba1, lo que devuelve a la Comunitat Valenciana al grado de inversión tras más de una década en grado especulativo.

Así lo recoge un comunicado del Consell, que añade que la agencia asigna un "rating" (calificación en castellano) corto plazo P-3, por la mejora de la posición de liquidez de la Generalitat. La perspectiva se mantiene estable, según el ejecutivo valenciano.

La mejora de la nota de la Comunitat Valenciana refleja las condiciones fiscales más favorables registradas en 2024, con mejores saldos operativos y una menor carga de deuda, una mejora en la situación de tesorería, y proyecta que estos avances continuarán en los próximos dos o tres años hasta niveles similares a los alcanzados en 2024.

La agencia anticipa una evolución favorable de los ingresos y una progresiva reducción del endeudamiento, factores que refuerzan la sostenibilidad financiera de la Generalitat Valenciana.

Confianza de los inversores

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha destacado que tener "rating" de inversión por parte de la principal agencia de "rating" internacional “refuerza la confianza de los inversores y permitirá a la Generalitat financiarse en mejores condiciones, lo que se traduce en más estabilidad y en un mayor respaldo a la prestación de los servicios públicos esenciales”.

Merino ha añadido que este reconocimiento “nos anima a seguir trabajando en la eficiencia del gasto y en la modernización de la Administración Pública para consolidar la recuperación y reforzar el gasto social”.