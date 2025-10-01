La Generalitat abre un nuevo plazo para pedir ayudas por vehículos siniestrados en la dana

La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) ha abierto este miércoles un nuevo plazo para solicitar las ayudas destinadas a los propietarios de vehículos siniestrados por la dana del pasado 29 de octubre que no las hayan solicitado en las convocatorias anteriores.

En caso de haberla pedido, en este nuevo plazo solamente se aceptarán las presentadas para un vehículo distinto, según un comunicado de la Generalitat.

El plazo estará abierto hasta el próximo 22 de octubre para personas físicas y empresas, así como comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades similares. Pueden presentarse de forma telemática o presencial en las Oficinas PROP de atención ciudadana mediante funcionario habilitado y en las oficinas de asistencia en materia de Registro de la Agencia Tributaria Valenciana. En el caso de las personas jurídicas, la solicitud es solo telemática en el siguiente enlace.

La Generalitat ha ampliado recientemente la cuantía máxima de estas ayudas, de forma que se duplican respecto a las inicialmente concedidas. Quienes resultaron beneficiarios han recibido en sus cuentas y sin necesidad de realizar una nueva solicitud la diferencia entre el importe inicialmente concedido y la nueva cuantía máxima.

Así, las nuevas cantidades máximas variarán entre 500 euros para ciclomotores y hasta 30.000 euros para autobuses y autocares. En el caso de los turismos, se pagarán 4.000 euros en total por vehículo siniestrado, que serán 5.000 euros para los turismos adaptados a personas con movilidad reducida; 16.000 euros para maquinaria agrícola y de obras o 18.000 euros para camiones de gran tonelaje, entre otras.

Más 320 millones en ayudas directas

La Generalitat ha abonado hasta la fecha un total de 320 millones de euros en ayudas directas para compensar la pérdida de vehículos siniestrados como consecuencia de la riada.

El número total de beneficiarios de todas las ayudas a vehículos son 85.692 y, en concreto, 81.760 ya han recibido la última ampliación anunciada por el president sin trámites adicionales, puesto que se trata de ayudas directas, sin burocracia y sin necesidad de comprar otro vehículo.

En concreto, la Generalitat activó en primera instancia un total de 250 millones de euros en ayudas para compensar la pérdida de vehículos siniestrados en la riada, de los cuales se concedieron 82.043 solicitudes por importe de 155.723.000 euros.

Posteriormente, el Consell aprobó un segundo decreto que habilitaba nuevas ayudas urgentes para paliar las consecuencias económicas derivadas de la pérdida de vehículos siniestrados ampliando además de personas físicas a personas jurídicas y tipos de vehículos. Una vez concluido el plazo se han pagado un total de 3.649 ayudas por importe de 10.348.550 euros.

Las ayudas concedidas en este nuevo plazo se abonarán con cargo a la línea presupuestaria de 36 millones de euros correspondiente a este segundo decreto de ampliación de estas ayudas, aprobadas inicialmente junio. El objetivo de esa ampliación fue incluir nuevas tipologías de vehículos, como camiones, autobuses o vehículos agrícolas, y extender las ayudas también a personas jurídicas.

Asimismo, se estableció una ampliación por la que se duplicaban los importes de las ayudas ya concedidas a vehículos, que ha permitido abonar un total de 155 millones, siempre según el comunicado.

Requisitos

Para optar a ayudas, cuyo plazo se abre este miércoles 1 de octubre, es necesario aparecer como titular del vehículo afectado en el Registro de la Dirección General de Tráfico (DGT) a fecha 29 de octubre de 2024. Además, el vehículo tiene que estar matriculado en España, tener seguro en vigor en ese momento, no haber sido vendido después de esa fecha y haber quedado siniestrado directamente por la riada de ese día.

Del mismo modo, es indispensable haber iniciado antes del 31 de diciembre de 2024 una reclamación al Consorcio de Compensación de Seguros o a la aseguradora del vehículo. Para ello, bastará con incluir en la solicitud el número de expediente asignado por el Consorcio o por la compañía de seguros.

Otro requisito necesario es que el vehículo haya causado baja en la DGT por los daños sufridos en la riada. Para solicitar esta ayuda será suficiente con que conste la baja temporal del vehículo en la DGT en el momento de presentar la solicitud y manifestar el compromiso de tramitar la baja definitiva del vehículo en cuanto sea posible y antes del 31 de diciembre de 2025. No se podrá obtener esta nueva ayuda si ya se ha recibido alguna de las convocatorias anteriores.

Por último, solo se podrá presentar una solicitud por cada vehículo afectado. En el caso de tener varios vehículos siniestrados, se deberá hacer una solicitud por cada uno.