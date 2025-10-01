Tras las intensas lluvias y la alerta, regresa el calor a la Comunitat Valenciana

El mes de octubre arranca en la Comunitat Valenciana sin alertas meteorológicas y con una jornada en la que no se descartan precipitaciones débiles en el litoral de Alicante la primera mitad del día y en la que las temperaturas máximas subirán, especialmente en Valencia.

Tras dos días marcados por las alertas roja y naranja que han dejado fuertes lluvias y tormentas, este miércoles se espera que el cielo esté poco nuboso en general, con intervalos de nubes bajas por la mañana en la mitad sur y algo de nubosidad de evolución por la tarde en el interior.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas mínimas descenderán de forma ligera en la mitad norte y se mantendrán sin cambios en el resto, mientras que las máximas subirán en Valencia y lo harán ligeramente o se mantendrán en el resto de la Comunitat.

El viento será flojo variable, con intervalos de nordeste moderado en el litoral de Alicante la primera mitad del día y tendiendo en general a este y sureste flojo por la tarde.

Para el jueves, se esperan intervalos nubosos, con probables brumas y bancos de niebla por la mañana en los interiores de Valencia y Alicante, y no se descartan precipitaciones débiles en puntos del litoral norte por la mañana.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios y el viento será flojo variable, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.

Las temperaturas máximas y mínimas registradas las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido: Castellón: 25,1 y 17 grados; Valencia: 23,9 y 16,7 grados; y Alicante: 26,4 y 17,9 grados.