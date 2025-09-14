Investigan si un vertido en el río Magro en Requena (Valencia) procede del polígono industrial

El Ayuntamiento de Requena investiga si un vertido detectado este sábado en el río Magro, a la altura del puente de Jalance, procede del polígono industrial, mientras ya ha iniciado los trabajos de limpieza en el cauce.

Ayer sábado se inspeccionó el cauce del río y se localizó el posible punto donde se produjo el vertido, cuyo origen podría encontrarse en la zona industrial, por lo que se han examinado varias empresas y se han tomado diferentes muestras que serán analizadas, según ha informado el Ayuntamiento en sus redes sociales.

El consistorio indica que en los próximos días o semanas se conocerán los resultados de los análisis y se podrá avanzar en la determinación de las responsabilidades, unas actuaciones que desembocarán en la apertura del expediente sancionador correspondiente por vertidos.

Indica que ya han comenzado los trabajos de limpieza del cauce y está prevista la actuación con cuba para la retirada de residuos.

Desde el primer momento el Ayuntamiento ha actuado junto a la empresa gestora Aqlara para evaluar la situación y minimizar cualquier posible afección.