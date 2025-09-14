Muere ahogado un anciano de 84 años en una playa de Guardamar del Segura (Alicante)

Un anciano de 84 años ha muerto ahogado este domingo en la playa La Roqueta de Guardamar del Segura, en Alicante, informan fuentes sanitarias.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido un aviso por ahogamiento sobre las 12:15 horas en la citada playa y ha movilizado un SAMU cuyo equipo médico ha realizado al bañista maniobras de reanimación y otras técnicas de estabilización.

El hombre no ha respondido a las maniobras y el equipo sanitario ha confirmado su fallecimiento, cuyas causas concretas revelará la autopsia.

La Conselleria de Sanidad recuerda que en su web dispone de un apartado para prevenir ahogamientos. La mayoría de estos se producen, en la población adulta, por el baño solitario en el mar.