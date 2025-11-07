El Ministerio de Transportes licita por 4 millones la ampliación a dos carriles la salida de la A-3 a la A-7 para evitar retenciones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 4 millones de euros (IVA incluido) los trabajos para la prolongación de carril y ampliación de la plataforma de la autovía A-3 en su ramal de salida hacia la A-7 (baipás de València), entre los km 337 al 340 de entrada a la capital valenciana para mejorar la circulación y hacerla más segura.

Esta actuación se enmarca en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que este Ministerio ha invertido más de 268 millones de euros desde junio de 2018, en la provincia de Valencia. El anuncio correspondiente a esta licitación será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ministerio trabaja para la mejora de las carreteras en la provincia de Valencia y, entre otras, recientemente ha iniciado las obras de mejora del enlace de la carretera N-332 entre Pego y Oliva y ultima la recuperación del trazado definitivo de la autovía A-7 en Valencia tras la dana del año pasado.

Mejora del enlace entre la A-3 y la A-7, en sentido València

Gracias a esta actuación, se mejorará la conexión existente entre ambas autovías, facilitando una circulación más fluida y segura, y evitará así que en los momentos de tráfico más intenso se formen filas de vehículos en el tronco de la autovía A-3 que, aparte de las molestias que estas retenciones suponen para los usuarios de la vía, también incrementan el riesgo de accidente.

De manera más concreta, el tramo objeto de proyecto es el carril de salida desde la autovía A-3, sentido València, hacia la autovía A-7 (baipás), que corresponde a la salida 338.

Mediante esta actuación se ampliará la sección del ramal de acceso a la A-7 (baipás) desde la margen derecha de la A-3 a dos carriles, en la mayor longitud posible, con el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento de dicho ramal.

De esta manera, en caso de producirse retenciones en el ramal se evitará que estas se trasladen al tronco de la autovía. Este carril se corresponde con un cuarto carril de trenzado que se genera a partir de la incorporación desde el enlace de la carretera CV-424 (carretera de la Diputación de Valencia) con la A-3.