La jueza de la dana cita a declarar al síndico del PP en Les Corts y a altos cargos de Presidencia

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal de la dana ha acordado, a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE y Ciudadanos, o de oficio en algún caso, recibir declaración como testigos al sindico del PP en Les Corts Valencianes, Juan Francisco Pérez Llorca; así como al secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano Gómez; secretario autonómico de Comunicación de Presidencia, José Manuel Cuenca; al director general de Comunicación y Promoción Institucional, Paco González; a la directora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia, Mayte Gómez; al asesor del jefe del Consell, José Lanuza y al dueño del restaurante de Valencia donde comió el presidente de la Generalitat con una periodista el 29 de octubre de 2024.

La magistrada justifica la necesidad de practicar estas testificales en que es pertinente el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera investigada “al objeto de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre de 2024”. La resolución judicial recoge que la investigada mantuvo comunicaciones telefónicas con varios de los testigos ahora citados.

No obstante, la instructora rechaza identificar a los escoltas del presidente de la Generalitat porque no consta que estuvieran con éste ni que pudieran oír alguna de las llamadas, si se atiende a lo declarado por la periodista citada como testigo el pasado lunes.

Además, a solicitud de la acusación popular que ejerce Compromís, la instructora ha acordado requerir al medio Eldiario.es para que aporte a la mayor brevedad copia del documental titulado "¿Dónde estaba Mazón?".