La jueza de la dana cita a Pérez Llorca el 21 de noviembre, días antes de saber si será presidente de la Generalitat

Juanfran Pérez Llorca, secretario general del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV) y favorito a suceder a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat tendrá que ir al Juzgado el próximo viernes 21 de noviembre.

La magistrada que lleva la causa penal de la dana le ha citado como testigo a las 11:30 horas de ese día para dar sus explicaciones sobre el contacto que tuvo con Mazón el pasado 29 de octubre de 2024. Lo hará días antes de saber si será él el futuro presidente de la Generalitat valenciana ya que el plazo para postularle como candidato acaba un día antes y el pleno para votarle podrá celebrarse entre el 24 y 28 de noviembre.

Antes que él prestará declaración D.A., dueño de el restaurante El Ventorro y quien estuvo presente ese día en el turno de comidas mientras almorzaban Mazón y la periodista Maribel Vilaplana.

El pasado miércoles anunció la citación sin fecha para ambos así como para el secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano Gómez; el secretario autonómico de Comunicación de Presidencia, José Manuel Cuenca; el director general de Comunicación y Promoción Institucional, Paco González; la directora general de la Oficina de Prensa de la Presidencia, Mayte Gómez y el asesor del jefe del Consell, José Lanuza, que siguen todavía sin día fijado para comparecer.

La magistrada justificó el miércoles la necesidad de practicar estas testificales en que es pertinente el estudio de las llamadas que pudo efectuar la exconsellera investigada “al objeto de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre de 2024”. La resolución judicial recoge que la investigada mantuvo comunicaciones telefónicas con varios de los testigos ahora citados. Considera su señoría que resulta pertinente el estudio de las llamadas "para averiguar la información de que disponía cada uno de los integrantes de la reunión, o cuál era la exigible en función de las obligaciones fijadas normativas que manejaran".

Señala el auto que la investigada Salomé Pradas mantuvo las siguientes comunicaciones con Juan Francisco Pérez Llorca: a las 18:57 horas llamada perdida; a las 18:58 horas una llamada saliente de 14 segundos y a las 18:59 horas una llamada entrante de 9 segundos". Pero también señala las que mantuvo Pérez Llorca con el presidente Mazón: "a las 18:57 horas fue en dos ocasiones". Y considera que estas llamadas "han de ponerse en contexto con las que se intercambiaron Salomé Pradas y Carlos Mazón a las 18:16 horas; a las 18:25 horas y las 18:30 horas una llamada.

Sobre la citación del dueño del Ventorro, señalaba el auto que "Maribel Vilaplana manifestó que el dueño del restaurante El Ventorro es la única persona que entraba y salía en la sala donde se encontraban la testigo y el señor Mazón, y que incluso durante un periodo en el que Mazón firmaba unos papeles que le habían sido entregados por el dueño del restaurante, éste estuvo a la espera de que se los devolviera, dada la posibilidad de que dicha persona pudiera haber escuchado alguna conversación de Mazón. con Salomé Pradas, procede citarlo como testigo".