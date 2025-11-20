La jueza de la dana pide la grabación de la llegada de Mazón al Cecopi

La magistrada de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la dana ha emitido un auto hoy en el que acuerda requerir a la Conselleria de Emergencias de la Generalitat para que remita al órgano judicial las imágenes en las que el presidente de la Generalitat aparece entrando en el Centro de Coordinación de Emergencias el 29 de octubre de 2024, haciendo constar la hora en la que se produjo la entrada en esas dependencias.

La instructora considera que esta diligencia es "relevante" en el "análisis del proceso de decisión por parte de la consellera" investigada, dada las funciones "directivas y de coordinación" que tiene atribuidas el jefe del Consell, como indicó la Audiencia Provincial de Valencia en su auto del pasado 16 de octubre, funciones que "no se pueden limitar a las que pudiera ejercitar presencialmente, sino que han de extenderse igualmente a las ejercidas de forma telefónica".

Recuerda la jueza que el funcionario encargado del envío del Es Alert apenas tardó algo más de dos minutos en realizar este cometido, por lo que la investigación en curso sigue tratando de averiguar el por qué del retraso en la activación de la alerta a la ciudadanía.