Dana. La vía judicial
La jueza de la dana prevé una declaración larga del jefe de Bomberos y la señala en dos días
El jefe del 112, Jorge Suárez, tampoco pudo acabar en una sola sesión su declaración
La jueza que instruye la gestión de la dana del 29 de octubre ha citado a declarar como testigo al que era inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia ese día, José Miguel Basset. En previsión de que la declaración de la persona que ha sido apuntada por los imputados y por varios testigos como uno de los causantes de la demora del envío del Es Alert, pueda ser larga, la jueza ha previsto dos fechas, concretamente, el 14 y el 19 de enero.
La diligencia de ordenación emitida hoy cita también a declarar al que fuera secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García, recuperado en el equipo de Juanfran Pérez Llorca como secretario autonómico de Economía.
Por último, cita a declarar como testigo el 16 de enero a la supervisora del 112.
✕
Accede a tu cuenta para comentar
Elecciones en Extremadura