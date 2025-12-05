La jueza de la dana prevé una declaración larga del jefe de Bomberos y la señala en dos días

La jueza que instruye la gestión de la dana del 29 de octubre ha citado a declarar como testigo al que era inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia ese día, José Miguel Basset. En previsión de que la declaración de la persona que ha sido apuntada por los imputados y por varios testigos como uno de los causantes de la demora del envío del Es Alert, pueda ser larga, la jueza ha previsto dos fechas, concretamente, el 14 y el 19 de enero.

La diligencia de ordenación emitida hoy cita también a declarar al que fuera secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García, recuperado en el equipo de Juanfran Pérez Llorca como secretario autonómico de Economía.

Por último, cita a declarar como testigo el 16 de enero a la supervisora del 112.