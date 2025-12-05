La restauración del exterior de Les Covetes de Sant Joan de Valencia concluirá en 6 meses

La restauración de las fachadas exteriores de Les Covetes de Sant Joan de Valencia del siglo XVIII, declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), está previsto que concluya en seis meses y sus propietarios recuperarán el interior como pequeños comercios artesanales.

Así lo ha anunciado este viernes la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tras visitar las obras acompañada del arquitecto Carlos Campos y de la asociación Recuperem les Covetes.

La alcaldesa ha destacado que la actuación ha sido posible gracias "a la voluntad del actual gobierno municipal junto a la Asociación Recuperem les Covetes de Sant Joan para superar la situación de abandono en que se encontraba este conjunto singular hasta hace pocos meses".

De manera paralela, desde abril de este año está también en marcha el proceso de expropiación de las tres únicas covetes (del total de 19), cuyos propietarios no participarán en la rehabilitación, y que será asumido por el Ayuntamiento, tal como se comprometió la alcaldesa durante el Debate sobre el estado de la ciudad 2024, informa el consistorio.

La actuación supone una inversión municipal de más de 200.000 euros, entre la expropiación y la parte correspondiente de la rehabilitación exterior, ha recordado la alcaldesa, quien ha manifestado su "satisfacción porque dentro de seis meses los valencianos podrán disfrutar de todo este entorno rehabilitado".

"La ciudad tiene materia prima suficiente para proyectarse como una capital cultural por excelencia y para posicionarse muy bien porque València es única y tiene elementos únicos, como este, que merecen salir a la luz de nuevo", ha afirmado.

La alcaldesa, que ha estado acompañada durante la visita también por el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno, ha agradecido el esfuerzo de la Asociación Recuperem les Covetes, "con cuya colaboración se ha logrado desbloquear y superar la situación de abandono en que se encontraban les Covetes hasta hace pocos meses", ha subrayado.

Conjunto de la Parroquia de los Santos Juanes

El pasado mes de octubre comenzaron las obras para recuperar las fachadas exteriores de estos emblemáticos comercios, que forman parte de la monumental Parroquia de los Santos Juanes, referente histórico y artístico de la ciudad.

Catalá ha señalado que "una vez finalizada la rehabilitación integral de la Iglesia de los Santos Juanes es momento de avanzar en la recuperación de Les Covetes y así poder completar la recuperación patrimonial de este entorno monumental de nuestra ciudad".

Ha precisado que la voluntad del gobierno local es restaurar Les Covetes y darles de nuevo un uso comercial de venta de productos artesanales" y ha indicado que esta actuación se completará con la recuperación patrimonial del entorno monumental de la ciudad formado por La Lonja, el Mercado Central y la iglesia de los Santos Juanes.

El Plan Especial de Protección de Ciutat Vella califica a Les Covetes como "parte del BIC de la Iglesia parroquial de los Santos Juanes".

Tienen la consideración urbanística de semisótano y se permite el uso comercial en ellas, vinculado a productos de cerámica, textiles, bordados, bolillos o pasamanería, así como elementos asociados a la cultura en general (libros, fotografías, muebles y objetos antiguos, obras de arte, joyerías, platerías, talleres de diseño o de artesanía y similares).

La secretaria de la Asociación Recuperem les Covetes, Elisa Talens, ha recordado que el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella "recomienda que sean tiendas de artesanía, de joyería, librería o de diseño, siempre actividades relacionadas con la cultura".