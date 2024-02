Laura y Manu, vecinos del edificio de Valencia: "Hay gente llamando a sus hijos, y no les contestan"

El drama de los vecinos afectados por el incendio del edificio de Valencia no cesa. Laura y Manu, dos jóvenes que residían en el bloque de viviendas ubicado en el barrio de Campanar, pudieron huir del lugar minutos antes de que el incendio se descontrolara. "Estábamos dentro del edificio, yo estaba trabajando y Laura en la ducha. Nos fuimos corriendo, sin nada, ni cargador del móvil, ni tarjeta. Cerramos las ventanas y bajamos por las escaleras". Lo más duro, afirman, es que muchos de sus vecinos están llamando a sus hijos, "y no les cogen el teléfono".

Así lo han trasladado estos dos vecinos que se encuentran alojados en el Hotel Valencia Palace de Valencia, donde han asegurado a los medios que están viviendo "una pesadilla". "Llevábamos tres años viviendo de alquiler ahí, en el noveno piso. Hay gente con hipoteca". Estos dos jóvenes, ella maestra y él entrenador deportivo, no saben cómo afrontar las siguientes horas. "Lo primero que haremos será una pequeña lista de prioridades, pero nos hemos pasado la noche dándole vueltas a lo ocurrido. Tenemos vecinos de los que no sabemos nada", afirman visiblemente afectados.

Por otra parte, otro de los afectados, José Luis Mas, un hombre de 67 años, asegura que "con ayuda de alguna pastilla, hemos podido dormiralgún rato. Pero mal". Asegura que tras el shock de la noche, no se entera tanto, pero con la luz del día, "la realidad es muy distinta. Te encuentras sin nada, con todo perdido. Es una sensación horrible".

En un contacto con los medios, ha asegurado que estaba viendo un partido de tenis, cómodamente en su casa, cuando empezó a notar un olor plástico. "Vimos una humareda enorme, y decidimos salir de casa. Soy médico del SAMU, y sabía que como aspiráramos humo, iba a ser peor". Asegura que no pudo coger nada de ropa, y durante su evacuación avisó a varios vecinos del mismo rellano. "Algunos no contestaron, pero no nos daba tiempo a avisar a más gente".

La suerte, dice, es que tenía la escalera frente a su puerta y bajar los siete pisos, y mientras bajaba veía cómo se iba llenando el pasillo de humo. Hablé con los bomberos pero no me imaginaba la dimensión que iba a tener esto. Ahora, "lo que quiero hacer es crear una asociación de vecinos afectados, porque esto es muy gordo".

Jose Luis Más y su mujer La Razón

"Esto parecía cartón. Es increíble que ardiera tan rápido uno de los edificios más grandes de Valencia". "El ser humano no piensa en la muerte, y ahora nos damos cuenta lo raro que fue que ese edificio prendiera tan rápidamente. No recuerdo ni que hubiera extintores por el edificio".

Este hombre jubilado, de 67 años, asegura que "empezar ahora de nuevo, una nueva vida, va a ser muy duro".

También están afectados por el incendio Thomas y su novia, una pareja lituana que vivía en el bloque de viviendas afectado. Según han relatado, ellos residían en la quinta planta, y lleva cinco años residiendo en Valencia.

Thomas, un joven lituano en Valencia La Razón

39 alojados en 20 habitaciones

Por su parte, Javier Ballés, director del hotel Valencia Palace de Valencia, explica ante los medios que el Ayuntamiento contactó con el grupo para organizar el alojamiento de los afectados. "A través de Hosbec, pusimos a disposición del Ayuntamiento todos los establecimientos libres, y al final se eligió este". Indica que actualmente hay 39 personas alojadas en 20 habitaciones. "Son todos adultos, y normalmente gente que no tiene familiares en Valencia, que se han venido aquí. La mayoría se ha ido a casa de familiares".

Ballés indica que sobre las 22:30 horas comenzaron a llegar al hotel, "en un estado dramático", dado el shock de lo ocurrido. El Ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados un equipo de tres psicólogos, lo que ha ayudado a aliviar bastante la situación. "Se quedarán el fin de semana".