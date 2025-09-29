Las lluvias dejan más de 350 litros en menos de 12 horas en Gandia (Valencia)

El temporal de lluvias que mantiene el alerta roja buena parte de la Comunitat Valenciana ha dejado acumulados de 356,8 litros por metro cuadrado en 12 horas en la localidad de Gandia (Valencia), en la comarca de La Safor, según la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

Según la red de estaciones de Avamet, en el mismo periodo se han contabilizado 283 litros por metro cuadrado en Pinet, en la comarca de la Vall d'Albaida, y 275,4 en Barx (en el observatorio de la Drova), y 190,2 en Rafelcofer, también en la comarca de la Safor.

Avamet ha actualizado los datos de precipitaciones acumulados a las 17 horas y ha puesto atención en los núcleos entre la Ribera Baixa, la Ribera Alta y l'Horta Sur.