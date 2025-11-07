El Low se va de Benidorm tras 14 años

El Low Festival se va de Benidorm, tras 14 años celebrándose en la capital del turismo de la Comunitat Valenciana. Así lo ha anunciado hoy el Ayuntamiento de Benidorm a través de un comunicado de prensa. En el comunicado, se explica que desde la promotora han comunicado su decisión unilateral al Consistorio "apenas unos minutos antes de hacerla oficial en sus redes sociales; decisión que lamentamos profundamente".

Una vez finalizado el contrato anterior este pasado mes de julio sin posibilidad de prórroga, en el ánimo de este Ayuntamiento siempre ha estado el intentar alcanzar un acuerdo para garantizar la continuidad del festival en Benidorm, pero las condiciones que reclama la promotora para permanecer en la ciudad no son compatibles con las nuevas pretensiones del Ayuntamiento en la gestión de los eventos. Entre ellas, una de las principales, en materia de horarios, que pasa por la finalización de la emisión musical a las 02.30 horas en fin de semana.

Agradecer a Producciones Baltimore la experiencia compartida en estos 14 años de relación, en los que Benidorm ha mejorado su posicionamiento como ciudad de eventos y la promotora se ha expandido a otros territorios y ciudades.