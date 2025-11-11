El Low se va de Benidorm a Torrevieja (Alicante)

La ciudad de Torrevieja (Alicante) acogerá el Low Festival de música en el verano de 2026, tomando el relevo de la cercana ciudad de Benidorm.

El recinto del parque Antonio Soria, con una explanada de 80.000 metros cuadrados, acogerá el Low en unas fechas que serán concretadas esta misma mañana durante una rueda de prensa en el salón de plenos del Ayuntamiento torrevejense por parte de la vicealcaldesa y concejal de Turismo, Rosario Martínez, y el responsable de Juventud, Domingo Paredes.

El anuncio se produce cuatro días después de que la promotora del festival, Producciones Baltimore, anunciara el adiós del Low a Benidorm, donde se había desarrollado durante las primeras catorce ediciones de forma consecutiva a causa de desavenencias con el consistorio.

Este lunes, la promotora del Low colgó un mensaje en las redes sociales avisando que hoy habría "muchas novedades sobre el Low2026".