15 años del Low Festival en Benidorm (Alicante)

En 2010 nacía en Benidorm (Alicante) el festival de música Low Festival que, año tras año, se ha consolidado como un referente en el panorama musical nacional, y se celebra en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor a partir de mañana, viernes 25 de julio, y hasta el domingo, día 27. Los organizadores prevén una afluencia de 23.000 personas en cada una de las tres jornadas.

En total habrá cuatro escenarios en los que se sucederán los conciertos de las más de 70 bandas y artistas que conforman el cartel de este 15 aniversario del Low Festival. Entre ellos, algunos tan consagrados como The Pet Shop Boys, Empire of the sun o The Kooks en el plano internacional o Viva Suecia, Lori Meyers, Fangoria, Carolina Durante, Amaia o Zahara por lo que se refiere a la marca España.

El dispositivo de seguridad que ha previsto el Ayuntamiento de la ciudad estará conformado por Policía Local, que también vigilará el evento a través de drones; Policía Nacional, Protección Civil y seguridad privada. Esta última, con un cupo que ascenderá a unos 140 trabajadores entre vigilantes, controladores de accesos, auxiliares, coordinadores y director de seguridad.

En cuanto al dispositivo sanitario, se dispondrá de dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado, dos ambulancias de Soporte Vital Básico, dos médicos y cuatro enfermeros, además de diez técnicos de emergencias sanitarias (TES) y socorristas para la VIP Pool, según se establece en el plan de autoprotección.

En previsión de la gran afluencia de personas que se traslada hasta Benidorm a Low Festival el Tram d'Alacant reforzará los días 25 y 26 de julio el servicio nocturno del TRAMnochador para facilitar la movilidad de las personas que vayan al festival.

Por lo que se refiere al acceso de vehículos, el mismo estará restringido en las zonas más próximas al festival, como son la calle Capitán Cortés desde la calle Guadalest y la avenida de la Libertad. Para quienes vayan a desplazarse en vehículo particular, la ciudad cuenta en las inmediaciones del recinto con varios aparcamientos disuasorios, siendo los más próximos a la Ciudad Deportiva el de la avenida de Beniardá, el del Recinto Ferial y plaza de toros, o el de avenida de Puerto Rico con la de la República Argentina.