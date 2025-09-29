Lunes con aviso naranja por temporal en el norte e interior de la provincia de Alicante

Cuando falta exactamente un mes para que se cumpla el primer aniversario de la DANA, que causó la muerte de 229 personas en la provincia de Valencia, otro temporal ha llegado a la Comunidad Valenciana. En la provincia de Alicante, el litoral norte y el interior están en alerta naranja -en una escala que empieza en el verde para subir al amarillo, naranja y acabar en el rojo- que se puede traducir en lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y de 140 litros por metro cuadrado en doce horas.

Algo que, a su vez, ha provocado que se suspenda la actividad lectiva en los colegios de Elda, Petrer, Pinoso y Monóvar, en la comarca del Medio Vinalopó, y Villena, en la comarca del Alto Vinalopó.

El aviso amarillo está hoy activo en el litoral sur de la provincia de Alicante, con 20 litros por metro cuadrado acumulados en un hora. El temporal se debe a que el huracán "Gabrielle" ha llegado al litoral Este de la Península en forma de borrasca postropical que está dejando fuertes precipitaciones. Hasta hoy lunes a medianoche estarán activas las alertas por el temporal en la provincia de Alicante.