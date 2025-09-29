Acceso

Comunidad Valenciana

Climatología

Lunes con aviso naranja por temporal en el norte e interior de la provincia de Alicante

Elda, Petrer, Villena, Pinoso y Monóvar suspenden la actividad lectiva por el temporal

ELCHE (ALICANTE), 08/09/2025.- El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha informado de que en estos momentos tiene abiertas dieciocho intervenciones por fuertes vientos y precipitaciones intensas, principalmente en la comarca alicantina de la Vega Baja, mientras que las localidades de Alicante, Elche El Campello y Cox han suspendido las clases en colegios e institutos mañana por el temporal. En la foto, cielos nublados en la localidad alicantina de Elche. EFE/Pablo Miranzo
Imagen del cielo en Elche; parte de la provincia de Alicante está en aviso naranja y amarillo por lluviasPablo MiranzoAgencia EFE
    A. Agulló
Cuando falta exactamente un mes para que se cumpla el primer aniversario de la DANA, que causó la muerte de 229 personas en la provincia de Valencia, otro temporal ha llegado a la Comunidad Valenciana. En la provincia de Alicante, el litoral norte y el interior están en alerta naranja -en una escala que empieza en el verde para subir al amarillo, naranja y acabar en el rojo- que se puede traducir en lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y de 140 litros por metro cuadrado en doce horas.

Algo que, a su vez, ha provocado que se suspenda la actividad lectiva en los colegios de Elda, Petrer, Pinoso y Monóvar, en la comarca del Medio Vinalopó, y Villena, en la comarca del Alto Vinalopó.

El aviso amarillo está hoy activo en el litoral sur de la provincia de Alicante, con 20 litros por metro cuadrado acumulados en un hora. El temporal se debe a que el huracán "Gabrielle" ha llegado al litoral Este de la Península en forma de borrasca postropical que está dejando fuertes precipitaciones. Hasta hoy lunes a medianoche estarán activas las alertas por el temporal en la provincia de Alicante.

