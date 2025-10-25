Una manifestación recorrerá esta sábado la ciudad de Valencia para pedir la dimisión de Mazón por su gestión en la dana

Este sábado se celebra en Valencia la duodécima manifestación para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al que los convocantes señalan como responsable de una negligente gestión que provocó 229 fallecimientos. Durante estos doce meses la cifra de participantes ha ido bajando y también el recorrido de la misma. Ha habido días con intensa lluvia e incluso una coincidió con el apagón. La de esta tarde se espera recupera el itinerario que podríamos calificar como el habitual en las manifestaciones que se celebran en el "cap i casal". Los convocantes han llamado a la participación en esta convocatoria que se celebra pocos días antes del aniversario de la tragedia.

La protesta, que partirá a las 18 horas de la plaza de San Agustín y recorrerá el centro para finalizar en la plaza de la Virgen, junto al Palau de la Generalitat, tiene en esta ocasión la significación de coincidir con el primer aniversario de la dana, que se cumple el próximo miércoles, día en que se celebrará el funeral de Estado.

El lema de la marcha seguirá siendo el de todas: "Mazón dimisión" y está promovida por diferentes asociaciones, mayoritariamente de izquierdas, a la que también se suman representantes de Compromís y el PSPV, así como las asociaciones mayoritarias de víctimas.

La última manifestación contó con dos columnas que partieron una de la residencia de mayores de Paiporta donde murieron ahogados varios internos y otra del espacio cultural Rambleta de Valéncia, donde se organizó el voluntariado tras la barrancada, para confluir en el Puente de la Solidaridad, el que miles de personas recorrieron para ayudar a los afectados. En esta ocasión, coincidió con otro episodio de dana. La manifestación se mantuvo puesto que Aemet no había activado la alerta roja.

Antes de la manifestación, a las 11.30 horas se celebrará en el teatro Olympia de València un homenaje ciudadano a las víctimas mortales, que también reconocerá al voluntariado, convocado por la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024 con el respaldo de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana y de la Asociación de Afectados de L'Horta Sud.