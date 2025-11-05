María José Catalá insiste en que "voy a seguir siendo alcaldesa de Valencia"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá ha insistido hoy en que "las decisiones que tome mi partido voy a respaldarlas siempre" y ha dicho que "vamos a hacer las cosas bien y vamos a hacerlas rápidas para poder seguir trabajando". En este punto ha recalcado que "mi tarea es ser alcaldesa de Valencia los próximos años para seguir haciendo que esta ciudad crezca al ritmo que está creciendo".

Catalá ha dicho que "quiero confiar en la altura de miras de Vox, porque el acuerdo que se alcanzó en su día en la Generalitat fue entre partidos y no entre personas y es muy importante en política tener palabra, no se pueden tener principios si no se tiene palabra o si no se cumple la palabra dada".

La líder del PP de Valencia ha restado importancia al hecho de que la negociación entre las dos formaciones se esté llevando a cabo en Madrid: "es normal que las direcciones nacionales de PP y de Vox aborden un tema tan importante como es la elección del presidente de una comunidad autónoma", y ha destacado que "el partido de la Comunitat Valenciana se ha manifestado en los últimos días".

Respecto a si la alcaldesa Catalá es incómoda para Vox en la Generalitat Valenciana ha dicho que "que ni se lo planteen, yo voy a seguir siendo alcaldesa de Valencia" y ha dicho que no ha tenido ningún problema con Vox, salvo el voto en contra en el pasado pleno de la Zona de Bajas Emisiones, que fue votada por Vox en contra después de votarla a favor en comisión.

Respecto a la reprobación de la alcaldesa solicitada por Compromís, Catalá ha dicho que este partido "está intentado sacar todo el rédito político que puede a esta situación" y ha añadido que "está totalmente acreditada cuál fue la actuación del Ayuntamiento el día de la dana y días posteriores" y que "la situación en la que están hoy las pedanías del sur no es ni comparable con la que tiene otros municipios que por desgracia tiene menos recursos, y eso nos debería hacernos sentir satisfechos de la administración que tenemos". Ha recordado que Compromís "estuvo desde el primer momento en el Cecopal" que se convocó a primera hora de la mañana del día de la dana, y que "ellos colaboraron activamente con el Ayuntamiento los primeros días, hasta que vieron todo el rédito electoral que podían sacarle a todo esto". Y ha concluido respecto a la celebración del pleno que "si quieren hablar otra vez, hablaremos".

María José Catalá ha realizado estas declaraciones durante su visita a la construcción de 86 nuevas viviendas de promoción pública en la ciudad de Valencia.