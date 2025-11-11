Medios aéreos y terrestres trabajan para sofocar un incendio forestal en Dénia (Alicante)

Tres medios aéreos, tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, dos autobombas y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat, una de ellas helitransportada, trabajan para sofocar un incendio forestal declarado este martes en el municipio de Dénia.

Fuentes del Consorcio han indicado que el aviso se ha recibido a las 16.18 horas y que el fuego, originado enfrente del campo de golf de La Sella, afecta a una zona de arbolado.

Las mismas fuentes han informado de que "el fuerte aire propaga el incendio hacia el oeste".

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la Situación 1, dentro de Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF), que supone un escenario de emergencia provocado por uno o varios incendios forestales que, en su evolución previsible, puedan afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal.

También se ha solicitado cortar la carretera CV-735, entre los kilómetros 7 y 9.

Emergencias 112 CV han señalado en su cuenta de X que bomberos de la Diputación de Alicante dan por estabilizado el incendio.