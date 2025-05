Mazón exhibe unidad con los proveedores de servicios de la Generalitat y pone cifra y fecha a los impagos sin FLA: 1.455 millones de aquí al 30 de junio

El presidente de la Generalitat,Carlos Mazón, ha tenido una reunión esta mañana en el Palau de la Generalitat con proveedores de servicios básicos a los que de manera «inminente» no se les podrá pagar del erario público. Porque la realidad es que "sin el FLA Extraordinario, la situación de tensión la tesorería es insostenible", según ha detallado hoy Mazón en una muestra de fuerza con 22 representantes de empresas que prestan servicios y a los que ha querido detallar la situación crítica y agradecer su "compromiso" con los valencianos por seguir prestando servicio sin tener certeza de cobro.

Cada año desde 2012, el FLA Extraordinario compensa el exceso de déficit del año anterior y su aprobación en diciembre permite incluir la partida en los Presupuestos autonómicos y garantizar los pagos a proveedores a 30 de junio. Este año, Mazón ha asegurado que no pueden ofrecer "certeza jurídica" de cobro a las entidades colaboradoras sin el FLA Extraordinario y ha dicho que "aunque se apruebe hoy mismo, ya llegamos tarde y hay daño en marcha".

El presidente ha dado las cifras: a 31 de marzo, la Generalitat contaba con una deuda comercial de 1.455,7 millones de euros con estos acreedores. Los grandes damnificados son los proveedores de Sanidad --como farmacias y servicios en hospitales como ambulancias o comedores-- con un 79% de ese total, pero también afecta a otros sectores como los servicios sociales, un 8%, y la educación, un 5% del total.

Este año, la Generalitat tenía previsto el cobro de 2.500 millones de euros del FLA Extraordinario, con el pago del 75% en julio, unos 1.900 millones de euros que daría para cubrir estos pagos. Pero la realidad es que no hay certezas.

El 20 de diciembre, Mazón envió una carta "exigiendo" la aprobación, pero diez días después Sánchez le contestó y la supeditó a conocer el déficit en abril. Una vez dado, no ha habido más respuestas y ese "silencio" es el que genera "extrema preocupación". "No nos han comunicado de forma oficial los plazos así que no sabemos las intenciones que pueda manejar el Gobierno de España", ha criticado el presidente.

La foto de familia con los proveedores de servicios y su apoyo es un logro para un Mazón que ha querido resaltar que "esto no es un posicionamiento partidario, sino algo de Estado". La foto demuestra que se compra su narrativa y vuelca también al servicio empresarial en contra del Gobierno, que ayer dijo en voz de la delegada en la Comunitat Valenciana, que si no daba para pagar a proveedores por mala organización debido a la "rebaja fiscal" hecha por la Generalitat. Mazón ha defendido que "la Comunitat mantiene una mayor presión fiscal por encima de la media, a pesar del esfuerzo para rebajar los impuestos para rentas medias y bajas con desgravaciones".

El presidente ha querido especificar que "no es un problema de gastos, pero sí de menores ingresos" que ha recordado que es "la infrafinanciación estructural, con un sistema agotado hace 10 años". Por eso, el presidente ha querido especificar que el FLA es "por extrema urgencia" pero ni con su llegada "se habrá solucionado el problema sin fondo de nivelación - que ha cifrado en 100 millones de euros-, sin la actualización de las entregas a cuenta - que acumula 800 millones, 165 millones cada mes -, sin los sistemas de financiación y sin recursos a fondo perdido a la Generalitat para la dana", ha especificado Mazón.

Tras la reunión han hablado varios proveedores como, José Luis Santa Isabel, presidente de la Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (FECOVAL), que ha asegurado que las empresas de la construcción "no hemos cobrado nada" de las obras de la reconstrucción tras la dana. "Han sido sufragadas por las cajas de nuestras empresas" y por eso ha pedido diligencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Oí al presidente del Gobierno decir que pidiéramos lo que necesitáramos que se nos daría, yo le pido como representante que por favor se apruebe con urgencia el FLA Extraordinario porque esta Comunidad no es de un color ni de otro, es de las personas que lo habitamos", ha urgido.

El único que se ha desmarcado de la línea del Consell ha sido Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que según han comunicado ha atendido la reunión pero no se ha quedado al final. Navarro ha deslizado en un acto previo en Feria Valencia que "es un sin sentido que con el mayor presupuesto de la historia expansivo, a junio no lleguemos para pagar a proveedores". Una crítica que ha venido tras decir que "ha echado en falta una reunión previa con sindicatos y patronal" y ha lamentado que el Consell acepte las enmiendas para hacer recortes a ambos. "Es un contrasentido que mientras se esté pidiendo dinero al tiempo se esté recortando en subvenciones a sindicatos y a la propia patronal".

Sin embargo, ha criticado también al Gobierno: "Llevamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para ver si podemos contactar después de más de cuatro meses", pero no han recibido respuesta, "lo cual indica una clara falta de sensibilidad de la ministra, que es de las pocas que no ha venido a la zona de la dana", ha remachado.