En septiembre y a 36 grados: Estos son los municipios valencianos donde más calor ha hecho este miércoles

La Comunitat Valenciana ha vuelto a registrar este miércoles, a seis días de recibir el otoño, temperaturas máximas más propias del verano con valores que han rozado los 36 grados, como los 35,7 de Ademuz (Valencia).

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, los siguientes valores más altos han estado en Xàtiva, con 34,6 grados, Ontinyent y Bicorp (34,5) y Jalance (34,3), todas ellas también en la provincia de Valencia.

En cuanto a las capitales de provincia, Castellón ha tenido una máxima de 30,2 grados, Valencia a 29,3 y Alicante a 30,3 grados, según Aemet.