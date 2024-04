Mazón pide a la Unión Europea que "cultive" el futuro de la agricultura

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha instado a la Unión Europea a “cultivar el futuro de la agricultura para asegurar el equilibrio territorial y de la actividad económica” y ha solicitado convertir los desafíos del sector agrícola en soluciones para “garantizar la presencia de la agricultura en nuestra vida”.

Así lo ha señalado durante su intervención en el Parlamento Europeo en el evento ‘Cultivating the future: Challenges and Solutions for European Regional Agriculture’ organizado por la delegación de la Comunitat Valenciana en Bruselas con el objetivo de abordar cuestiones cruciales que afectan al sector agrario valenciano y en el que han estado presentes los principales representantes de las organizaciones agrarias valencianas.

Carlos Mazón ha iniciado su intervención destacando la presencia de la Comunitat Valenciana en el Parlamento Europeo como “una tierra unida, coordinada y muy bien representada” y ha abogado por la continuidad de esta iniciativa en el futuro.

Igualmente, ha hecho referencia al documento de posición consensuado que han presentado las principales organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana (AVA- ASAJA, ASAJA Alicante, La Unió Llaudarora i Ramadera, COAG, UPA, y Cooperatives Agroalimentàries) del que ha destacado su “carácter estratégico, rigor en el diagnóstico y su fortaleza en identificar los desafíos a los que nos enfrentamos” y en el que además se proponen soluciones y propuestas de futuro.

Así, ha subrayado el apoyo del Consell a este documento y ha definido a la industria agroalimentaria como “uno de los pilares de la economía valenciana, esencial para nuestro tejido exportador”, al tiempo que ha puesto en valor su impacto en otros sectores económicos.

El president ha defendido que el sector agrícola “va más allá de producir alimentos” y ha afirmado que “es un complejo tejido que une tradición, economía, identidad e innovación al que no se le puede tratar como cualquier otro sector”.

En este sentido, ha remarcado que “con el desapego al futuro de la agricultura tendremos una catástrofe estratégica” porque “nada de lo que viene después, el diseño, la innovación, el embalaje, la logística, el transporte, tiene sentido sin la agricultura”.

Durante su intervención, Carlos Mazón ha apelado a la Unión Europea a “ser consciente de ese cambio estratégico sobre el modelo de la agricultura del futuro” y ha reclamado la unidad de todas las Administraciones para que esta industria “sea viable, sostenible y con futuro” porque es “un sector indispensable” para el resto de los sectores económicos.

El valor de la agricultura

Carlos Mazón ha incidido en la importancia de la agricultura en el desarrollo económico y del territorio y ha remarcado que es un sector “del que no podemos prescindir de ninguna manera”.

En ese sentido, ha reivindicado el valor de la agricultura en la vertebración del territorio, la lucha contra la despoblación, la desertificación, el cambio climático y la protección del paisaje y la cultura del territorio.

De este modo, ha apelado a la dieta mediterránea, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, para proteger los productos agroalimentarios valencianos y el saludable modelo alimentario.

Igualmente, ha incidido en la apuesta de la Comunitat Valenciana para que “la agricultura sea parte de nuestra manera de vivir y producir, de nuestra manera de entender el uso del territorio, el ocio y la memoria cultural” y por ello ha reclamado que “eso mismo se asiente en la Unión Europea”.

Finalmente, ha animado a las instituciones europeas a conocer “la madurez de nuestros sectores, de qué manera está presente en nuestro territorio, cómo cuida el agua con responsabilidad, el diseño, la calidad y la elaboración de nuevos productos”.

Por su parte, el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre, ha señalado que "venimos a Bruselas para exigir que las cosas cambien, que el sector primario sea respetado y se les escuche, no desde los despachos, sino desde la realidad que vive día a día. Sólo así podremos ayudarles”. Por ello, ha añadido que “es necesario que se tomen medidas reales y efectivas que de verdad ayuden a nuestros agricultores y ganaderos".

Aguirre ha explicado en este foro que “tenemos una serie de propuestas, que son las del campo español, que recogen las particularidades de nuestra región como son la simplificación de los reglamentos, garantizar la igualdad de condiciones, acabar con la competencia desleal o recuperar la preferencia comunitaria”.