Mucho calor y algún chubasco en Castellón este lunes en la Comunitat Valenciana

Suben las temperaturas y los cielos estarán despejados

La Comunitat Valenciana registra 216 muertes atribuibles al calor en lo que va de verano, 26 en la última semanaEuropa Press
  • C. Aparicio
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes baja probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en el interior norte de Castellón por la tarde, y temperaturas mínimas con pequeños cambios y máximas en ascenso en el interior de Valencia y sin cambios en el resto.

El cielo tendrá intervalos matinales de nubes bajas, tendiendo a cielo despejado al mediodía y nubosidad de evolución diurna en el interior de Castellón, y el viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde.

Para el martes, se espera cielo con intervalos nubosos, baja probabilidad de chubascos en litorales de Valencia y Castellón durante la primera mitad del día, y en el interior de Castellón por la tarde, temperaturas con pocos cambios y viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este a partir de mediodía.

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes: Castellón 30 y 21,9 grados; Valencia 29,7 y 22,5 grados; y Alicante 31,7 y 22,3 grados.

