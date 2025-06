Ocho meses de espera para repensar las obras antirriadas

Un proyecto «razonable» podrá salir adelante en «próximas fechas» para evitar las inundaciones en la zona dana. Será el punto de partida para empezar a reparar a los vecinos afectados por la riada del pasado 29 de octubre el olvido al que han estado sometidos en las últimas décadas. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, volvía esta semana, por fin, con anuncios a Valencia.

El proyecto que evitará que el municipio de Aldaia tenga que vivir mirando con temor al barranco de La Saleta ha sido el primero en salir a exposición pública. Moran admitió que existía ya un paquete de obras preparadas desde 2011, pero habían caducado porque las habían iniciado las obras.

Aunque el de La Saleta es el que está más avanzado, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) prevé dar salida a otros cuatro proyectos en 2026. Los trabajos, por tanto, deberían comenzar a lo largo del próximo año.

Todos ellos forman parte del «Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado en la Comunitat Valenciana», que cuenta con un presupuesto global inicial de 530 millones.

Los proyectos se están adaptando a la nueva realidad impuesta por la violencia con la que el agua arrasó con todo lo que se interponía a su paso el día de la dana. Tal fue la fuerza con la que se impuso la riada que Morán se permitió asegurar que las infraestructuras, tal y como estaban planteadas, habrían servido de bien poco.

Con todo, el secretario de Estado marcó una diferencia sustancial en la ejecución de los futuros proyectos. Se buscará el consenso con los Ayuntamientos afectados, pero no quedarán paralizados si no se llega a un acuerdo. Se trata de no repetir errores del pasado.

La Generalitat valenciana presentó en el mes de noviembre un documento al Ministerio de Transición Ecológica que recoge las actuaciones fundamentales para reducir el impacto de los episodios de lluvias intensos. En total, estas obras suman 2.390 millones de euros.

Aunque la cifra del plan presentado por el Miteco no se acerca a las exigencias del Consell, pero el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, ha agradecido que, al menos, en esta ocasión sí se haya contado con la Generalitat.

Mérida ha insistido en que vigilarán el ritmo de las obras e hizo una primera reclamación: que las actuaciones se ejecuten con celeridad.

El nuevo plan Sur

El Ayuntamiento de Valencia también ha mostrado en las últimas semanas cierto escepticismo con los planes del Miteco. El concejal del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Mundina, fue crítico con los anuncios que realizó el secretario de Estado. «El plan presentado este jueves no aporta ninguna novedad en cuanto a las obras de emergencia, y de las 193 actuaciones previstas a fecha de hoy, ocho meses casi después de la dana, solo hay finalizadas 23».

Mundina ha vuelto a exigir un nuevo plan sur que aporte una visión «metropolitana» y además, que contemple las seis alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Valencia al proyecto de desvío del barranco de la Saleta y la conexión con el cauce nuevo del Turia. El Ayuntamiento insistió en que se debe tener en cuenta el riesgo de desbordamiento que puede provocar la obra propuesta para no reducir la protección de la ciudad.