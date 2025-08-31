Óscar Puente pide "paciencia" para que Diana Morant consolide para sacar al PP de la Generalitat

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido "paciencia" y "tranquilidad" para que se consolide en la Comunitat Valenciana el proyecto liderado por la socialista Diana Morant, de quien no tiene "la más mínima duda" de que será la persona que devolverá el PSPV-PSOE a la Generalitat.

En una entrevista en Alicante a la Agencia EFE, el ministro ha apostado por "dejar que los proyectos se consoliden" y ha sostenido conoce de cerca a Morant por su labor en el Consejo de Ministros y ve que es "una persona preparadísima, muy inteligente, muy sensata a la hora de tomar decisiones y muy trabajadora".

"Por tanto, estoy seguro que lo va a sacar adelante y será la persona que ponga al PSOE de nuevo al frente de la de la Comunidad, no tengo la más mínima duda al respecto", ha subrayado.

Para Puente, exceptuando el reciente caso de Salvador Illa en Cataluña no recuerda a otro candidato "ex novo" al que desde el principio "todo el mundo le vea ganador" y ha comentado que a él mismo le ocurrió cuando optó por primera vez al ayuntamiento de Valladolid.

"Yo vengo de ahí también" y "era desesperante", ha incidido antes de reiterar que "es muy difícil que cuando tú afrontas una aventura de nuevas en un territorio se te vea consolidado".

También ha puesto como ejemplo la apuesta de los socialistas de Castilla y León por el alcalde de Soria, Carlos Martínez, "que lleva no sé cuántas victorias por mayorías absolutas (en la ciudad soriana) y cuando él ganó nadie lo creía" y ha proseguido que ahora "tiene que hacerse un nombre, darse a conocer, calar y cuajar" en un proceso que "lleva su tiempo".

Preguntado por el popular Carlos Mazón y su situación al frente de la Generalitat cuando se acerca el primer aniversario de la tragedia de la dana de Valencia, Puente ha opinado que no se entiende que siga en el cargo y ha apostillado que "ni siquiera mucha gente del PP lo ve razonable".

Parque Central de Alicante

En clave más local de la ciudad de Alicante y sobre el proyecto del Parque Central, el ministro ha avanzado que "pronto" habrá novedades sobre este proyecto en torno a las vías del tren aunque no ha querido concretar más detalles porque está a la espera de hacerlo públicamente junto al alcalde, Luis Barcala, del PP.

"Espero que pronto contaremos cosas muy buenas", ha asegurado antes de referirse a su buena relación con Barcala, al que conoce de su etapa de alcalde de Valladolid (2015-23), cuando ambos formaban parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

"Trabajo muy a gusto con él y creo que a él le sucede lo mismo conmigo", un entendimiento del que han surgido "decisiones muy interesantes para Alicante" como el impulso de la variante ferroviaria de Torrellano y detener la electrificación de las vías a la altura del barrio de San Gabriel, además inversiones en el aeropuerto.

"Me llevo muy bien con muchos alcaldes del PP", ha proseguido Puente de un modo más genérico poniendo como ejemplo a las también alcaldesas populares de Santander, Granada y Almería.

"Siempre he pensado que con miel se consigue más que con hiel aunque yo use la hiel bastante a menudo para reaccionar", ha confesado antes de puntualizar que, en todo caso, "de partida" defiende "el acuerdo y el diálogo" porque "al final los resultados siempre son mejores".