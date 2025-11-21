Pérez Llorca testifica este viernes ante la jueza de la dana por sus llamadas con Pradas y Mazón

El candidato a la presidencia de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca, declara este viernes como testigo ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal de la dana, por las llamadas que mantuvo esa tarde con el presidente y con la exconsellera de Interior, Salomé Pradas.

La declaración del secretario general del Partido Popular de la Comunitat en los juzgados de Catarroja se producirá dos días después de registrar su candidatura a presidir la Generalitat, y seis días antes de que se celebre su pleno de investidura en Les Corts Valencianes.

La instructora acordó el 5 de noviembre, dentro del "análisis del proceso de toma de decisiones" en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) del día de la dana, su citación por sus tres llamadas de esa tarde con Pradas: a las 18:57 horas una perdida, a las 18:58 horas una llamada saliente de 14 segundos y a las 18:59 horas una entrante de 9 segundos.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra cita asimismo a Pérez Llorca por las llamadas mantuvo con el presidente Mazón -a las 18:57 horas en dos ocasiones- y recalca "la cercanía" que Pradas, una de las dos personas investigadas en esta causa penal, atribuyó al entonces síndic del PP en Les Corts con el jefe del Ejecutivo valenciano.

La magistrada considera que esas llamadas de Pérez Llorca deben "ponerse en contexto" con las que se intercambiaron previamente la entonces consellera responsable de gestionar la emergencia y el presidente, y que esos "intercambios de los tres" pueden aportar información a la causa.

Pérez Llorca ha señalado que "poco" podrá decir en su testifical, ya que se le ha citado por unas llamadas telefónicas que duraron "pocos segundos", y ha afirmado que quiere pensar que "ha sido casualidad" que se le haya llamado a declarar en pleno proceso para ser nombrado nuevo presidente de la Generalitat.

Antes del dirigente popular, que está citado a las 11:30 horas, está compareciendo como testigo ante la jueza el dueño del restaurante El Ventorro de Valencia, donde Mazón estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana durante casi cuatro horas el día de la dana, en cuyas inundaciones murieron 229 personas en la provincia de Valencia.