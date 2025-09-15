Piden cárcel para un camionero que se quedó con una carga de 12 toneladas de chocolates en Elche (Alicante)

Un camionero se enfrenta a una petición de pena de dos años y medio de cárcel por, presuntamente, quedarse con la carga de 12.500 kilos de chocolates y otros productos que trasladaba desde Zaragoza hasta Elche (Alicante).

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), la mercancía sustraída está valorada en más de 113.000 euros y los hechos que son enjuiciados este lunes a partir de las 10 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante comenzaron en enero de 2021 cuando el encausado fue contratado por una empresa de transportes, que le asignó el camión y el servicio que debía hacer.

Según la fiscalía, el 4 de febrero de ese año viajaba con los dulces y en lugar de llevar la mercancía hasta la empresa de Elche en la que debía descargar, la vendió por 1.200 euros a un empresario de Alicante que conocía su origen ilegítimo y que también está acusado en este procedimiento.

Tras ello, el transportista vendió 13 palets que había usado para la carga a una empresa de Riba-roja, que no sabía que eran robados, y abandonó el camión en Cox (Alicante).

Por lo ocurrido, el ministerio público solicita provisionalmente para el principal procesado una pena de dos años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida y para el empresario 18 meses de cárcel por receptación.