El PSPV dice que Vox paga a Catalá que no cese a Badenas apoyando una comisión de "no investigación" de la dana

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, ha señalado esta mañana que el grupo Vox ha pagado a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, el hecho de que no haya cesado al teniente de alcalde, Juanma Badenas después de ser llamado a declarar por un presunto delito de odio, con el apoyo de Vox a la comisión de investigación de la dana (el Ayuntamiento niega que sea de investigación, y la considera de reconstrucción) que ha dejado fuera a la mayoría de las personas que habían sido propuestas por los grupos de la oposición.

Sanjuán ha dicho que una comisión de investigación sin la presencia de la oposición "no es, evidentemente, una comisión de investigación".

El portavoz del PSOE ha calificado también de “vergonzoso” y de “traición a los vecinos y vecinas de València así como a las víctimas” que María José Catalá haya votado que no “a que los ayuntamientos afectados estemos representados en el Cecopi. Con su voto ha aprobado que ni el de València ni el de ningún otro municipio participe de manera directa en la reconstrucción. María José Catalá ha demostrado hoy que prefiere proteger a Mazón, ponerse de su lado y defender al Partido Popular antes que representar a los valencianos y valencianas. Es decir ha preferido ser del PP que ejercer de alcaldesa de València”, ha asegurado.

El responsable de los socialistas en la ciudad, en esta misma línea, ha denunciado que los valencianos y valencianas “no se merecen un gobierno que oculta las responsabilidades políticas y probablemente jurídicas de Catalá en la gestión de la DANA a cambio de mantener en el gobierno a un imputado por delitos de odio”. Sanjuan se ha manifestado en estos términos después de que el PP y Vox se hayan aliado para boicotear la comisión de investigación de la DANA que debía arrojar luz sobre la responsabilidad de Catalá en la gestión de la riada del pasado 29 de octubre por incumplir el Plan Municipal ante el Riesgo de Inundaciones que le obligaba a alertar a la población de los pueblos de Castellar-Oliveral, La Torre y Forn d’Alcedo del peligro que se avecinaba y que hubiese ayudado a evitar las 17 víctimas mortales que se registraron en el término municipal.

“María José Catalá ha decidido censurar la comisión de investigación sobre la responsabilidades en la gestión de la DANA en la ciudad de València y lo ha hecho en un acuerdo Partido Popular y Vox. Por la mañana, María José Catalá dice que no va a cesar al portavoz de Vox de su Gobierno pese a que está imputado por delitos de odio y por la tarde Vox ayuda a Catalá a no tener que comparecer para dar explicaciones en la comisión de investigación de la DANA. Favor con favor se paga”, ha lamentado el responsable socialista.

Para Sanjuan, lo que ha conseguido Catalá manteniendo a Badenas y a Cecilia Herrero en el gobierno pese a su imputación judicial es que “oculten las responsabilidades políticas y probablemente jurídicas de Catalá como responsable del plan de inundaciones de València. Un documento, ha explicado, que exigía que Catalá, como máxima responsable del plan, hiciera vigilancia de los cauces, un seguimiento de las poblaciones aguas arriba y, además, ordenase a la Policía Local que advirtiera de la situación a los vecinos de los pueblos del sur.

“Ni las víctimas ni ningún vecino ni vecina de València merece tener un gobierno tan indecente y un alcaldesa tan irresponsable. Una comisión de investigación sin miembros de la oposición es un teatro, no es una comisión de investigación. La democracia no puede funcionar sin oposición y una comisión de investigación donde la principal responsable, que es la alcaldesa, se niega a comparecer es solo una coartada para Catalá. Y con nosotros no van a contar”, ha apuntado.

El portavoz socialista, en cualquier caso, ha subrayado que “a pesar de que Catalá ha hecho saltar por los aires la comisión de investigación por su imposición de la censura, el Grupo Socialista “va a pedir toda la documentación sobre las decisiones que se adoptaron en el Ayuntamiento tanto los días previos a la DANA, durante las inundaciones y en los días posteriores. Porque, aunque le pese a Catalá, tenemos derecho democrático a pedirlo y, con toda la documentación, estudiaremos las siguientes medidas a tomar”, ha finalizado.