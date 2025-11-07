Un pueblo de Valencia liderado por Compromís declara "persona non grata" a Mazón y Camarero

El pleno del Ayuntamiento valenciano de Canet d'en Berenguer ha declarado personas 'no gratas' al president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, y a su vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, por su papel en la dana y ha exigido convocar elecciones.

El acuerdo municipal, a propuesta de Compromís, ha contado con los votos a favor de la formación nacionalista, PSPV, Vecinos de la Playa e Izquierda Unida, y en contra de PP y Vox, según informa el Ayuntamiento este viernes tras el pleno celebrado ayer.

La propuesta original consistía en solicitar la dimisión de Mazón, pero el jefe del Consell, según ese comunicado, "se anticipó a los acontecimientos" el pasado lunes "cuando, por la presión de los familiares de las víctimas, se vio obligado a dejar el cargo".

Finalmente, se ha aprobado el acuerdo plenario con nueve votos a favor y tres en contra, que incluye reclamar convocatoria de elecciones autonómicas y declarar personas no gratas en Canet d'en Berenguer a Carlos Mazón y a Susana Camarero, como "muestra de reprobación por su actuación y por la carencia de sensibilidad demostrada ante las víctimas y sus familias".

Asimismo insta a la Generalitat a "garantizar la máxima transparencia en la investigación de los hechos, y a revisar los protocolos de actuación y coordinación ante emergencias climatológicas graves, con el objetivo de mejorar la protección y la seguridad de la ciudadanía".

También incluye mostrar el apoyo de este Ayuntamiento "a todas las personas y familias afectadas por la dana, así como a los profesionales de los servicios de emergencia que trabajaron con dedicación y valentía en aquellas circunstancias extrema".

Por su parte, Vox presentó al pleno un enmienda a esa moción en la que pedía añadir al texto la solicitud de las dimisiones del ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, la ministra de Defensa, Margarita Robles, la actual vicepresidenta de la Comisión Europea y exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También reclamaba Vox la dimisión "de todos los diputados del Congreso que el pasado 30 de octubre de 2024, cuando ya se contaba con 50 fallecidos, no quisieron suspender el pleno de ese día para ayudar a los valencianos". Según el Ayuntamiento, todos los partidos, incluido el PP, han votado en contra de esa enmienda.