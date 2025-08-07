El Roig Arena de Valencia monta su pista en "modo basket"

El Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por el empresario Juan Roig, ha realizado este jueves por primera vez el montaje de su pista en modo baloncesto.

Sobre ella jugarán sus partidos los primeros equipos femenino y masculino del Valencia Basket.

El primer partido oficial del club tendrá lugar el viernes 3 de octubre, con la visita de la Virtus Bologna italiana en Euroliga masculina.

El Roig Arena será el futuro gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 280 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena, que comenzará a operar en septiembre de 2025, tendrá una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.