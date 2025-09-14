Las temperaturas dan una tregua en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana registrará este domingo probables chubascos en los litorales de Castellón, Valencia y el tercio norte de Alicante durante la primera mitad del día, sin descartar que sean localmente fuertes en el litoral norte de Castellón.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas mínimas subirán en el sur de Valencia y norte de Alicante y se mantendrán sin cambios en el resto, mientras que las máximas subirán, de forma localmente notable en el prelitoral de Valencia.

El viento soplará flojo de componente norte de madrugada, tendiendo a componente este por la mañana, con intervalos de moderado en el sur de Alicante.

Para el lunes, se esperan chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta por la tarde en el interior de Castellón; temperaturas mínimas con pequeños cambios, máximas en ascenso en Valencia y sin cambios en el resto, y viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde.

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes: Castellón 30,6 y 21,9; grados; Valencia 29,8 y 22,8 grados; y Alicante 30,6 y 21,4 grados.