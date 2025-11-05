Tiempo estable antes de la llegada de lluvias que pueden ser fuertes al norte de Castellón

La Comunitat Valenciana registrará este miércoles tiempo en general estable, con nubes que irán aumentando por la tarde y temperaturas parecidas a las de estos últimos días, antes de la llegada mañana de lluvias al norte de Castellón que pueden ir acompañadas de tormenta e incluso ser localmente fuertes.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy se espera cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas por la mañana, aumentando a nuboso por la tarde, con probables brumas y bancos de niebla matinales en el interior.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en la mitad norte y con pocos cambios en el resto, y las máximas con cambios ligeros, mientras el viento soplará flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a componente este al mediodía, con aumentos ocasionales de intensidad en el norte de Castellón.

Para este jueves, Aemet pronostica cielo muy nuboso a primeras horas, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos en el tercio norte y a poco nuboso en el resto, con precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta en el norte de Castellón, sin descartar que se extiendan de forma más débil y dispersa hacia el sur.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso en la mitad sur y con cambios ligeros en el resto, y las máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral, con viento flojo de componente sur de madrugada, tendiendo a componente oeste durante la mañana y aumentando a moderado al mediodía, ocasionalmente fuerte en el norte de Castellón, donde no se descartan rachas muy fuertes a últimas horas.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castellón: 21,9 y 15,8 grados

València: 23,2 y 14,2 grados

Alicante: -- y 13,9 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: soplará viento de componente sur de fuerza 2 a 3, tendiendo de madrugada a variable y arreciando por la tarde a sureste de fuerza 3 a 4. Mar rizada o marejadilla, aumentando en el norte a marejada.

Aguas costeras de Valencia: viento del sureste de fuerza 3 a 4, amainando de madrugada a componente oeste de fuerza 2 a 3 y arreciando por la tarde a sureste de fuerza 4. Mar rizada a marejadilla, aumentando localmente a marejada.

Aguas costeras de Alicante: viento del este de fuerza 2 a 3, rolando de madrugada a componente norte y arreciando a sureste de fuerza 3 a 4 durante la tarde. Mar rizada a marejadilla, aumentando localmente a marejada.