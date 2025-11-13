Torás registra un seísmo de 2,6 grados de madrugada

Torás (Castellón) ha registrado a las 03:30 horas de la madrugada de este jueves un seísmo de 2,6 grados, según informa el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El seísmo se ha localizado al noreste de Torás con una profundidad de 3 kilómetros y una magnitud de 2,6 grados, según los datos del IGN.

El Centro de Coordinación de Emergencias no ha notificado avisos ni incidencias debido a este movimiento.