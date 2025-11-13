Leo Messi revoluciona Elche (Alicante) al entrenar en el Martínez Valero a puertas abiertas

Revolución total y absoluta en Elche. La causa la llegada del jugador de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi, al estadio Martínez Valero donde realiza un entrenamiento a puertas abiertas previo al amistoso ante Angola (África) que disputan mañana viernes en el país africano con la Martínez Valero, campeona del Mundo.

Como era de esperar, las entradas para ver a Messi se agotaron en cuestión de horas. La revolución generada por la estancia de Messi en Alicante no se limita a Elche; se siente y se vive también en Algorfa, municipio de la Vega Baja, en el que se aloja la selección argentina desde el domingo por la noche.

Así, un millar de aficionados, en su mayoría argentinos, arroparon el martes desde la distancia a la selección nacional de Argentina durante el entrenamiento a puerta cerrada que ha realizado el equipo en las instalaciones de La Finca Resort.

Banderas, bombos, mate y cánticos han puesto color y sabor a los ejercicios y los goles de los jugadores durante la sesión a pesar de estar a más de 150 metros de distancia.

El jolgorio de los aficionados argentinos ha roto la paz del complejo residencial, con mayoría de residentes extranjeros, que han asistido con sorpresa a la fiesta espontánea que se ha declarado en sus calles.

El entrenamiento de Algorfa,abierto para los medios de comunicación en sus últimos 15 minutos, ha provocado una gran expectación mediática y ha sido ofrecido en directo por varios medios argentinos.