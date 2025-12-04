Turisme Comunitat Valenciana denuncia su exclusión de un acto de Turespaña que se celebra en Valencia

Turisme Comunitat Valenciana, la entidad que desde la Generalitat Valenciana, trabaja en la promoción turística de la Comunitat Valenciana, ha denunciado este jueves que ningún representante de la Generalitat ha sido invitado al acto de los 40 años de Turespaña, el organismo público, adscrito al Ministerio de Industria y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Turismo, responsable de la promoción de España como destino turístico en el mundo, y que, precisamente, se celebra este jueves en el Palau de les Arts de Valencia.

Desde Turisme Comunitat Valenciana han lamentado la exclusión de un acto que "tendría que haber sido un ejemplo de consenso y colaboración entre administraciones".

Asimismo, fuentes del Gobierno valenciano han matizado que "la colaboración técnica con Turespaña ha sido fructífera durante todos estos años, por lo que "resulta especialmente sorprendente que no se cuente con la participación de nadie de la Administración autonómica en una fecha tan señalada". "Más aún con el trasfondo de la recuperación tras la trágica riada, que debe enfatizar la lealtad institucional con el objetivo de recuperar la imagen de la provincia y la Comunitat", han añadido.

"Tenemos que concluir que esta exclusión se debe a criterios políticos, algo que tristemente empieza a ser una costumbre cuando se trata del Gobierno de España", han señalado desde Turisme.

Este jueves, el Palau de les Arts de Valencia acoge, a las 12.30 horas, el acto de celebración del 40 aniversario de Turespaña, el organismo público, adscrito al Ministerio de Industria y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Turismo, responsable de la promoción de España como destino turístico.

Un acto al que sí está invitada la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, pero no ningún representante de Turisme Comunitat Valenciana, denuncian desde esta entidad.

El acto se abrirá con la bienvenida de Catalá así como con la intervención de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.

Después de varias mesas redondas e intervenciones, el acto será clausurado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.