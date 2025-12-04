Catalá ve al nuevo Consell "muy preparado" y dice que la sociedad pide cargos solventes para "gestionar el dinero público"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha dicho este jueves que el nuevo Consell es un gobierno "muy preparado", ha felicitado al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por su "ejercicio de responsabilidad, serenidad y sensatez" ante la tarea de reconstrucción, y ha manifestado que la sociedad pide personas profesionales en los cargos públicos.

Catalá, que ha asistido a la toma de posesión del nuevo Consell en el Palau de la Generalitat, ha indicado que van a trabajar "por los valencianos" y no estarán "al ruido ni a la gresca", porque la gente espera "trabajo y menos ruido".

Tras señalar que está "satisfecha" de tener una Generalitat y un Consell que están "a la altura de las circunstancias", ha apuntado que conoce a varios de los nuevos cargos y son "personas muy preparadas".

"Tenemos que trasmitirle a la sociedad que no vale cualquiera para gestionar el dinero público y las responsabilidades públicas. Creo que las personas que son técnicamente solventes son, desde luego, un alivio para una sociedad que pide personas profesionales al frente de los cargos públicos", ha añadido ante los medios.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha expresado que lo realmente importante es "volver a coger la marcha, porque queda muchísima faena por hacer", ha instado a los nuevos equipos a comenzar a funcionar y ha afirmado que la Diputación continuará trabajando para que los municipios afectados por la dana recuperen la normalidad.