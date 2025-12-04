El subdirector de Emergencias asegura ante la jueza que el Es-Alert se puso sobre la mesa tres horas antes de su envío

El subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que planteó el envío de mensajes de aviso a la población antes de reunirse el Cecopi, sobre las 17.15 horas, y ante las imágenes que les llegaron de personas en los tejados en Utiel y Requena. Luego lo volvió a sugerir a las 17.38 horas.

Suárez se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana, procedimiento por el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

El testigo se ha presentado en el órgano judicial a las 9 horas -estaba citado a las 9.30 horas- y ha declinado hacer declaraciones a los medios de comunicación que le esperaban en la puerta.

La declaración de Suárez era muy esperada puesto que se trata del técnico de más alto rango en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) que se reincorporó el 29 de octubre -día de la riada- a su puesto tras unos días de unas vacaciones. Además, el testigo acompañó a Pradas durante la jornada del 29 de octubre y en el Cecopi.

Precisamente Suárez, junto al exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia José Miguel Basset, son las dos personas sobre las que diferentes dirigente políticos han derivado la responsabilidad en la toma de decisiones el día de la dana.

En su testimonio, Suárez -empleado en Emergencias desde hace 12 años- ha hecho, ayudado por unas notas, una cronología de lo que ocurrió la tarde de la dana. Ha manifestado que el Cecopi se constituyó a las 17 horas -aunque la reunión no arrancó hasta las 17.15 horas- y previamente estuvieron en una sala visualizando los recursos que tenían.

Ahí es cuando vieron imágenes de Utiel y de Requena, con personas en los tejados, y vieron que ni los recursos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ni de bomberos forestales podían llegar hasta la zona.

Al testigo lo que más le "preocupaba", ha recordado, eran las personas atrapadas y la posibilidad de que sufrieran hipotermia. Por este motivo planteó --todavía no se había conectado el Cecopi-- la utilización del Es-Alert, aunque no empleó ese nombre. Comentó que tenían capacidad de enviar un aviso a todos los móviles, ha reproducido.

Una vez ya conectados en el Cecopi, comenzaron a intervenir las personas presentes y conectadas. Uno de los que habló fue el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, quien se refirió a la presa de Forata, que estaba empezando a verter aguas y no descartaban que pasara a un escenario 3, de rotura. "Esto fue un impacto para todos", ha subrayado.

Sobre las 17.38 horas, la jefa del servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, le pasó por WhatsApp el nombre de los municipios afectados por la presa de Forata, otra funcionaria le remitió el Plan de Emergencia de la presa y había poblaciones que marcaba seis o siete metros de altura en caso de rotura, ha recordado.

Fue en ese momento cuando se comentó que había que avisar a la población y él volvió a poner encima de la mesa que se podía utilizar el Es-Alert. Eran las 17.38 horas, ha puntualizado el testigo, que ha señalado que no recuerda si, de nuevo, usó o no esa palabra -Es-Alert-.

Imágenes del Cecopi

Por otro lado, el testigo ha confirmado que se decidió conservar las imágenes grabadas por una cámara mientras las autoridades entraban al Cecopi el mismo día de la dana puesto que se trataba "de una estructura crítica" y "se entendía que había un interés social".

Ha indicado que esta decisión no se comunicó a ninguna autoridad judicial, sino a la secretaria autonómica. Cuando después se le pidió un inventario sobre las autoridades que ese día habían ido al Cecopi, el testigo ha dicho que se empleó el vídeo para hacer el requerimiento judicial.

Sobre la llegada de Mazón al Cecopi, el testigo ha manifestado que se quedó "sorprendido" cuando constató que llegó a las 20.28 horas porque él tenía en su mente que era otra hora. "En prensa había salido que Mazón había llegado a partir de las 19.30 horas y lo dijo también en la comparecencia en Corts", ha puntualizado.