Adif repone las vallas perimetrales caídas tras la dana en las líneas de Cercanías C1 y C2

Adif ejecuta la reposición y mejora de más de 8 kilómetros de cerramientos en estaciones y tramos de las líneas C1 y C2 de la red de Cercanías de Valencia, afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

De esta longitud, ya se han finalizado más de 2,8 kilómetros en distintos puntos de la red.

El objetivo de las actuaciones es “disuadir de tránsitos indebidos por puntos no autorizados o pasos viciosos y aumentar así las condiciones de seguridad tanto para las personas como para las circulaciones ferroviarias en entornos urbanos”, según ha informado un comunicado de Adif.

Los nuevos cerramientos se han adaptado a las condiciones específicas de cada zona, mediante la instalación de cuatro tipologías distintas.

Cerramiento en estaciones: se han previsto 2.100 metros de valla en forma de “L”, con alturas de entre 1,40 y 2 metros. Actualmente, se trabaja en la estación de Alfafar (350 metros ya completados) y se instalará en Massanassa, Catarroja y Algemesí.

Cerramiento prefabricado y vallado metálico: se han proyectado 3.896 metros mediante la combinación de un prefabricado en forma de “U” invertida y malla electrosoldada. Ya se han instalado 1.150 metros, 700 de ellos finalizados, entre el paso a nivel de Alfafar-Benetússer y el paso inferior de Orba.

Cerramiento con barrera New Jersey y malla metálica: esta solución alcanza los 1.150 metros y permite un montaje más ágil. Se han completado 550 metros entre Massanassa y Catarroja, y están en ejecución otros 560 entre Sedaví y Alfafar.

Reposición de vallado existente: se han repuesto o modificado 650 metros de los 1.050 previstos en tramos donde el cerramiento no desapareció completamente.

Estas actuaciones, señalan desde Adif, se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 (Salud y Bienestar), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).