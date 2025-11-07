Aprobado el Bando Fallero de 2026: Carpas en las calles a partir del 4 de marzo y tres comisiones que sólo podrán hacer verbenas por la tarde

Aprobado el Bando Fallero de 2026. La Junta de Gobierno Local ha ha hecho efectivo este viernes el bando que establece las normas que regularán las Fallas de 2026. Además, como ha anunciado el concejal de Fallas, Santiago Ballester, este año incluye novedades relacionadas, por ejemplo, con la celebración de verbenas populares en la vía pública, que se podrán realizar entre el día 7 y 14 de marzo, y del 16 al 18 de marzo, con carácter vespertino o nocturno, salvo que la asamblea de presidentes determine otros días, pero en ningún caso podrán ser más de 5 días. E, incluye también, la instalación de carpas en las calles, autorizada del 6 (si no interfieren en la circulación de la EMT) al 21 de marzo, con excepciones en función de su ubicación (el día 4 pueden ya montarse en los solares y zonas peatonales) o del censo de la comisión, si es mayor de 400 falleros.

En lo que se refiere a las verbenas, ha explicado Ballester, tres de las comisiones más céntricas de la ciudad no podrán celebrarlas por la noche, sólo en horario diurno. “El Ayuntamiento recomienda a las comisiones falleras de Ciutat Vella y a las que que se encuentran en el entorno de edificios monumentales y de Russafa que realicen sus verbenas en horario vespertino”, ha puntualizado el edil, sí ha destacado que las comisiones falleras de Llanterna-Na Robella-Avenida de l’Oeste, Mercat Central y Plaza del Patriarca únicamente podrán realizar sus verbenas en horario vespertino”.

El concejal, que ha recordado que la primera de estas comisiones ya realizaba verbenas vespertinas y que la segunda no celebraba verbenas, ha explicado que “el Ayuntamiento se ha reunido con estas tres comisiones para argumentarles esta decisión y que en Fallas se realizará una vigilancia especial para evitar verbenas ilegales”. “Por supuesto, no se podrán realizar verbenas vespertinas y nocturnas en un mismo día, y en cualquier caso estas tendrá que mantener los niveles sonoros ya permitidos el año pasado y las comisiones tendrán la obligación de instalar aseos portátiles”, ha añadido.

Montaje de carpas y monumentos falleros

El Bando Fallero también regula otras actividades organizadas por las comisiones falleras, entre el 22 de febrero (Crida) y del 7 al 19 de marzo. En este período se llevará a cabo el traslado y acopio en las calles de las piezas de los monumentos que se plantarán, permitido desde el 5 de marzo para las secciones de especial y primera, y desde el 8 de marzo para el resto; y la instalación de carpas, autorizada del 6 al 21 de marzo, con excepciones en función de su ubicación (el día 4 en los solares o zonas peatonales o para comisiones de más de 400 falleros).

Por lo que respecta a la apertura de mercadillos y buñolerías, el bando indica estas instalaciones mantendrán una altura máxima de tres metros y no podrán contar con mesas ni terrazas, y recomienda que se agrupen los puestos de venta de alimentos para optimizar el uso de agua potable.

En materia de pirotecnia, el Ayuntamiento recomienda, “para respetar el descanso vecinal y el bienestar animal”, evitar el disparo de artificios entre las 9 y las 10 horas y entre las 15 y las 17 horas, salvo excepciones, y prohíbe su uso en el Jardín del Turia y en zonas de juegos infantiles. Además, se han fijado nuevas distancias mínimas de seguridad según la categoría de los artificios.

Ballester ha destacado que el documento aprobado hoy por el ejecutivo local también incluye requerimientos especiales de seguridad. En este sentido, como novedad, el Consistorio ha establecido que la calle de San Ferran será una vía de evacuación para las mascletaes. “Durante el espectáculo pirotécnico estará libre, sin público, sin aparcamientos ni mesas ni sillas y debidamente acotada para utilizar para la evacuación del público en caso de necesidad”, ha explicado.

El Ayuntamiento también habilitará aparcamientos disuasorios en los accesos a la ciudad para reducir el tráfico en el centro, y modificará las normas del estacionamiento regulado en la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA): la zona azul quedará suspendida, la naranja se reservará, en exclusiva, para residentes y la verde mantendrá funcionamiento habitual.

Asimismo, con el fin de garantizar la accesibilidad, el Ayuntamiento reservará espacios para personas con diversidad funcional en los principales actos falleros, como las mascletaes de la plaza del Ayuntamiento y los castillos de fuegos artificiales en L’Albereda.

Por otra parte, por seguridad y ante la necesidad de que las calles estén despejadas para las numerosas actividades festivas, el bando establece que las obras en la vía pública quedarán prohibidas del 7 al 19 de marzo, “salvo casos urgentes o imposibles de paralizar”. Los trabajos de urbanización de César Giorgeta y Pérez Galdós se suspendarán del 13 al 22 de marzo y se reanudarán el lunes 23 de marzo.