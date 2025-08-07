El complejo de Abastos estará listo en mayo de 2026

Las obras de rehabilitación integral del complejo municipal de Abastos, en el distrito de Extramurs de València, avanzan a buen ritmo y se completarán dentro del plazo establecido, en mayo de 2026.

Según ha informado el Ayuntamiento, la intervención, adjudicada a la empresa Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas (CLEOP) por un importe de 1,5 millones de euros, se inició el pasado mes de mayo y afecta a varios elementos del edificio: fachadas principales (calles Alberic y Bon Orde), nave derecha, pasaje, cubierta lucernario y pavimentos exteriores e interiores del vestíbulo.

Durante una visita al edificio, la concejala y alcaldesa en funciones, Julia Climent, ha destacado que los trabajos se están ejecutando "según lo previsto" y que ya ha comenzado la intervención en la zona del instituto, aprovechando la ausencia de alumnado durante el mes de agosto.

Las actuaciones se centran en la reparación de fisuras, humedades, ornamentos de piedra y desprendimientos en cornisas y aleros.

También se contempla la restauración de elementos estructurales como pilares, vigas y forjados de hormigón, la sustitución de vidrios rotos en lucernarios, y la eliminación de corrosión en componentes metálicos no estructurales.

Además, el proyecto incluye la instalación de un sistema de ultrasonidos para ahuyentar palomas y evitar la acumulación de excrementos, así como la limpieza y reparación del pavimento del vestíbulo del instituto y del complejo deportivo, junto con el tratamiento de filtraciones de agua en la cubierta.

El proyecto básico y de ejecución ha sido redactado por Boreas Consultoría Técnica, y afecta a un edificio catalogado como Bien de Relevancia Local (BRL), considerado un ejemplo significativo de arquitectura racionalista en València. Fue diseñado por el arquitecto Javier Goerlich Lleó y construido entre 1940 y 1948.

El inmueble ocupa dos manzanas, con una superficie total de 23.800 metros cuadrados. Actualmente alberga el IES Abastos, una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y las instalaciones deportivas municipales gestionadas por la Fundación Deportiva Municipal.