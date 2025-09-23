Detienen por cuarta vez al ladrón que ha robado en 70 coches en Turís y le prohíben la entrada al pueblo

La Guardia Civil ha detenido por cuarta vez al autor de más de 70 robos en el interior de vehículos estacionados en la localidad valenciana de Turís, en esta ocasión por diecinueve de esos delitos, tras lo cual un juzgado ha decretado la prohibición de que entre o resida en este municipio y en Chiva.

La investigación dio comienzo tras constatarse que, nuevamente, se estaban produciendo diversos robos con fuerza, hasta diecinueve en el interior de vehículos en el núcleo urbano de Turís.

El modus operandi, con fractura y daños en los mismos para la sustracción de enseres personales, llevó a los agentes a la obtención de evidencias y datos que apuntaban al mismo autor de hechos similares detenido anteriormente por haber cometido 53 robos con fuerza en el interior de vehículos, informa la Guardia Civil.

La operación culminó con la detención por los agentes de un hombre de 28 años y nacionalidad argelina, a quien se le atribuyen los delitos de robo con fuerza en el interior de vehículo, hurto en el interior de vehículo y daños.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de la Guardia civil de Chiva en colaboración con la Policía Local de Turís, y las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Requena.